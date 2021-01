¿Se viene la fonda de la Tata? Qué hará Claudia con el millón de pesos y su futuro en la televisión

No fueron pocos los seguidores de Claudia Villafañe que soñaron no sólo con la posibilidad de que la ex de Diego Maradona llegara a la final (y la ganara, tal como sucedió), sino que además pusiera su propio restaurante tras su paso por MasterChef Celebrity. ¿Es una opción que se anime y funde "La fonda de la Tata"? Por estas horas, todavía conmovida por su épica victoria, la organizadora de eventos no descarta nada.

"Creo que, en un minuto, me pasaron por la cabeza todos estos meses de competencia. Pensé en mis hijas, que estaban ahí, acompañándome a pesar de todo", reconoció Claudia en diálogo con La Nación, en alusión al apoyo que recibió por parte de Dalma y Gianinna, quienes participaron de la grabación de la final del ciclo, pese a que se llevó a cabo pocas semanas después de la muerte de Diego Maradona.

Tras consagrarse campeona, Claudia sumó al "Diez" entre sus agradecimientos y lo hizo mirando al cielo. "Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar", reconoció entre lágrimas Villafañ. Nadie podía saber si se refería o no a Diego, pero ella misma se encargó de aclararlo. "Empezando por mi nieto (Benjamín), que se fue a ver a su papá (Sergio "Kun" Agüero); Roma, que su papá no quiere que la vean en la tele, mi mamá que no está bien de salud y el papá de mis hijas, que no está".

Además del título, Claudia ganó un año de clases de cocina y un millón de pesos. "El curso lo voy a hacer de una, ya había averiguado durante el certamen para poder hacerlo", reveló, al tiempo que aseguró que donará el dinero: "Mi deseo es poder seguir ayudando a fundaciones que conozco y que ayudo desde hace tiempo".

La propuesta de sumarse al reality de cocina fue un desafío para Claudia, quien durante años cultivó un marcado perfil bajo. Fueron sus hijas y su nieto, Benjamín, quienes la alentaron para que se animara. Y, al parecer, le tomó el gustito a la tele. ¿Participaría en otro reality? "Si es como Masterchef Celebrity, sí. Si es en la tele tiene que ser algo como lo que hice", respondió sin titubear.

Los platos de "la Tata" fueron siempre tendencia en las redes sociales. Tal fue la fama que se hizo como cocinera, que mucho se especuló con la posibilidad de que abriera su propio restó. "En cuanto a lo gastronómico, me gustaría ir a algún lugar, una vez por semana, a cocinar. Se puede soñar, ¿no?".

El emotivo mensaje de Claudia tras consagrarse campeona

Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy. Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron mas leves porque armamos un grupo HERMOSO), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje!

Gracias Santiago Del moro por acompañaros tan bien durante todo el proceso! Gracias Germán por la devolución del ajo que tanto me hizo crecer, Betular por tu corrida cuando hice los cupcakes con azúcar impalpable en vez de harina, Donato por compartir una de nuestras historias de vida, Doli por tu receta del salmón que me hizo estar entre los mejores. Y muchas gracias a Telefe por darme la oportunidad para que la gente me conozca tal cual soy. Un placer compartir la final con vos, Analía