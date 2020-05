¿Se viene la mamá de Moni? Todo sobre el nuevo personaje de "Casados con hijos" tras la baja de Rivas

La polémica por la salida de Érica Rivas de la adaptación teatral de Casados con hijos sumó un nuevo capítulo con una revelación que vino de la mano de Florencia Peña. Por estas horas, los guionistas ultiman varios detalles de los cambios que introdujeron en el guión, en especial después de la baja de la actriz que interpretaba a María Elena. El nuevo personaje femenino que integrará el elenco.

Aunque se espera que la obra llegue al Gran Rex recién en enero, la productora puso en marcha la escritura de los nuevos guiones, ya sin Rivas en cartel. Tal como anticipó BigBang, Érica no será reemplazada por ninguna actriz, pero todavía no decidieron qué giro artístico explicará la ausencia del personaje.

Con ese escenario, y en una entrevista que le dio a la revista Gente, Peña reveló que ya se tiene el reemplazo, pero no dio detalles sobre quién podría ser, ni cómo se llamaría el personaje. "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

Una de las versiones indica que podría tratarse de la mamá de "Moni", el personaje interpretado por Peña. En efecto, fue mencionada en el último spot promocional que grabaron junto a Guillermo Francella y fue una voz "tácita" durante toda la tira.

Pero esa no fue la única revelación de la semana, debido a que ya está confirmado que la escenografía de la obra será encargada a Alberto Negrín, director y escenógrafo premiado internacionalmente y que estuvo detrás de Cabaret, la obra que Peña también protagonizó.

Por ahora Rivas no habló sobre su reemplazo. Su única mención a la obra en las últimas semanas fue su descargo cuando se hizo conocida la situación. “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”, dijo, apuntando directamente a los organizadores del espectáculo.

“Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”, concluyó en ese comunicado.