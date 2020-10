"Seguís demostrando lo mala persona que sos": Nico Vázquez cruzó al ex Casi Ángeles y hubo un pedido de disculpas

Una pelea vintage y un revival twittero. Así podría definirse el cruce que se revivió este fin de semana, después de que el actor Stefano de Gregorio -conocido por su papel de "Lleca" de Casi Ángeles- acusara de falso a Nico Vázquez, por haber celebrado la performance de Agustín "Cachete" Sierra en el Cantando 2020. La aclaración de los protagonistas y el pedido de disculpas.

Atento a la repercusión que generó la acusación vintage de su ex compañero de elenco -en la que hacía alusión a una pelea privada que Vázquez y Sierra mantuvieron años atrás y que supieron conciliar sin hacer públicos los motivos-, Vázquez se cansó y escribió un duro y claro mensaje en Twitter.

"No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue: 'Teno te recomiendo más') en el contexto de una pelea, hace cinco años, por una equivocación de Agus. Pelea que jamás voy a hacer pública, para no exponerlo a él y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado".

El actor prosiguió con su descargo: "Ojalá crezcas y la próxima vez que quieras decirme algo sea en la cara o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. ¡Qué decepción! Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias. Está muy claro quién es quién. Fin para mi".

"Cachete" Sierra bancó a Nico Vázquez

Quien también habló sobre el tema fue "Cachete" Sierra, protagonista involuntario del escándalo mediático que desató De Gregorio. "Hoy fue un día de esos raros, de los que te sorprenden por las cosas que pasan. No me gustó que suceda, pero uno no controla todo en la vida. Y así estamos. No estamos acá para juzgar a nadie, ni tomar partido, ni ser tan bravos con la gente. A veces nos equivocamos, a veces nos expresamos mal, a veces no nos damos cuenta de las cosas, y está bien, es parte de crecer, aprender".

El pedido de disculpas de Stefano de Gregorio

"Cambiemos de tema. Yo soy un boludo impulsivo que sale a tirar una en un momento que nada que ver y la verdad es que no quería que se genere esto. No pienso hablar más nada, ni responder nada. Quiero respetar el momento de mi hermano que la está rompiendo (por Sierra) y no tiene nada que ver con esto. Tampoco sabía del momento sensible que pasaba la familia (de Nico), así que quiero dar fin a esto y fuerzas por ellos".