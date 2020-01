¿Segunda vuelta? Apareció un video de Flor Vigna y Nico Occhiato juntos, aunque ellos niegan una reconciliación

A pesar de haber anunciado su separación el año pasado, Florencia Vigna y Nicolás Occhiato fueron vistos juntos en la madrugada de este miércoles mientras estaban en una estación de servicio a la que se bajaron a comprar comida.

Más allá de que el conductor de TV negó la situación, lo cierto es que la bailarina finalmente se animó a confirmar el encuentro, aunque negó una reconciliación. "Está la puerta abierta para vernos, pero no creo que volvamos a estar de novios", aseguró.

La ex pareja confirmó su separación en abril de 2019, pero aún a pesar de eso, durante todo el año se vieron y compartieron trabajo porque participaron del Bailando por un Sueño. Más allá de que se veían seguido en la pista de baile, la realidad es que Vigna decidió empezar una nueva relación, y se puso a salir con Mati Napp, su coach en el certamen.

Aunque el romance duró pocos meses, los dos llegaron a quererse mucho, y por motivos que nunca revelaron, prefirieron ponerle un punto a la relación para evitar salir lastimados. En este entonces, se dijo que la pelea entre la bailarina y Napp había sido por Occhiato, algo que los dos negaron.

Sin embargo, a un mes del final del Bailando, Vigna y su ex fueron vistos en una estación de servicio a la que llegaron en el mismo auto, y a la que fueron para comprar algo de comer. La grabación que deschavó a los chicos fue filmada en la madrugada de este miércoles, y pocas horas después llegó a las manos de Ángel de Brito, quien compartió el video en su programa.

Según reveló el periodista, ambos pararon en una estación de servicio de la Panamericana cuando iban rumbo a Pilar, donde vive ahora Occhiato. En las imágenes se puede ver que Vigna se baja del auto para ir a comprar algo, aunque luego su ex la frena y le dice que mejor va él porque alguien la puede reconocer.

Luego de que esta información trascendiera, el campeón del Bailando por un Sueño 2019 fue consultado sobre una posible reconciliación, aunque negó haber estado en las últimas horas con su ex.

A pesar de sus palabras, finalmente la bailarina confirmó que en las últimas horas se encontró con su ex novio, aunque negó que estén juntos de vuelta. "Sí está la puerta abierta para vernos, como también para no vernos y para que cada uno esté con quien elija estar. La puerta está abierta para conocer a otras personas como a reencontrarnos. Estamos libres y solteros los dos", aclaró.

Además, agregó que en el último tiempo se vieron una sola vez, pero que no sabe si eso va a volver a ocurrir. "Estamos solteros, libres y nos queremos mucho. No creo que volvamos a estar de novios, por lo menos no por un largo tiempo", dijo por último.

nico occhiato y flor vigna otra vez juntos,puedo morir en paz ahre — Solchu🌸 (@MSolGutierrez24) January 22, 2020

Así cómo ustedes esperaban la reconciliación de mi novio y yo, yo esperaba la reconciliación de Occhiato y Vigna ♥️ — Silvana 🎀 (@silvelazquez95) January 22, 2020

Más allá de estas afirmaciones, lo cierto es que los fanáticos de la ex pareja fantasean con que le den una segunda chance a su amor, y por eso se mostraron felices en las redes sociales luego de que se diera a conocer el video donde se los volvió a ver juntos.