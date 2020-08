¿Segunda vuelta? Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron vistos juntos el fin de semana

Al poco tiempo de que empezara la cuarentena, Laurita Fernández y Nicolás Cabré anunciaron su separación, luego de algunos meses de crisis. Desde entonces, en varias oportunidades la bailarina dejó muy en claro que la decisión le costó mucho, y que de hecho, la pasó muy mal durante varias semanas.

Sin embargo, parece que no todo está perdido en la pareja, ya que durante el fin de semana los dos fueron vistos mientras caminaban por las calles del country en el que vive el actor.

Cabré y Fernández se separaron a finales de abril.

"Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, decidimos aprovechar este distanciamiento", contó la rubia a finales de abril, cuando en comunicación con Los Ángeles de la Mañana reveló que se habían separado de Cabré luego de atravesar un momento de desconexión.

A pesar de que en aquel entonces Fernández creía que el distanciamiento podía ser pasajero, lo cierto es que luego de un tiempo ella misma aseguró que ya no había chances de volver, sobre todo porque el actor no tenía ganas de probar de nuevo.

En este contexto, "Laurita" incluso llegó a contar que la pasó muy mal, y hasta confesó que extrañaba mucho a Rufina, la hija que Cabré tiene con Eugenia "La China" Suárez.

Más allá de este mal momento, la bailarina se puso al frente del Cantando por un Sueño, y junto a Ángel de Brito en la conducción, recuperó la sonrisa. Sin embargo, parece que la felicidad no solo se debe a este nuevo desafío profesional, ya que recientemente fue fotografiada junto a su ex, lo que da a entender que hubo un acercamiento entre ambos.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron vistos juntos el fin de semana.

"Me cuentan que Laurita tuvo un acercamiento con Cabré. Hay reconciliación. Hace un tiempo que vienen charlando", contó este lunes en Intrusos el periodista Guido Záffora, quien además mostró una foto de la ex pareja.

Según se puede ver en la imagen, ambos estaban caminando a la par y con ropa deportiva por las calles del country de zona norte en el que vive Cabré.

"La persona que me mandó la foto, dijo que los vio de frente, que no conoció a Laura, pero cuando fue a sacar la foto, ella se dio vuelta y ahí vio que se trataba de Laura. Ellos se dan cuenta que los ven, y automáticamente después se metieron en la casa de él", agregó el periodista.

Las imágenes fueron tomadas en la tarde del sábado pasado, e incluso la bailarina tiene en su cuenta de Instagram varias imágenes donde se la ve con el mismo buzo rosa que llevaba puesto el día que se encontró con su ex.

La semana pasada, Laurita fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli, un rumor que ella misma negó con mucho énfasis. "No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas", se defendió en Twitter.