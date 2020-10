"Sentía que me moría": Sebastián Estevanez reveló cómo fue el grave accidente con una estufa

Casi dos meses después del grave accidente hogareño que sufrió en su vivienda, el actor Sebastián Estevanez relató cómo fue el momento del incidente que protagonizó en el interior de su casa cuando intentaba prender una estufa con un bidón del alcohol. “Me confié, cometí un error”, contó, y reconoció que ahora toma muchas más precauciones respecto del manejo del fuego.

El accidente ocurrió a fines de agosto pasado, hace casi dos meses, cuando el actor intentó prender un hogar de su casa con alcohol y terminó hospitalizado con serias quemaduras en las manos y en el rostro que, según contó, le provocaron el mayor dolor físico de su vida.

“Me confié, cometí un error. Estaba tratando de prender un quebracho que tenía en la chimenea, en el living”, relató en declaraciones al diario Clarín en las últimas horas. Según contó, la estufa está ubicada a un metro de altura y aunque le puso una gran cantidad de papel de diario, cada vez que intentaba prenderlo se apagaba. “Me pasó dos o tres veces, y a la cuarta vez, que yo pensé que estaba apagado, le tiré un chorrito de alcohol que tenía en casa un bidón de un litro, por la mitad, y se empezó a prender fuego a todo”, describió.

Su esposa, Ivana Saccani, y su hija Francesca escucharon el ruido y fueron corriendo al living para ver qué ocurría. Observaron el fuego en un abrigo, una campera y la alfombra y lo apagaron de inmediato, aunque no sabían qué le había pasado al actor. “Yo estaba con la crema fría, en el baño. Cuando salgo habían pasado cinco o siete minutos y tenía toda la cara roja, todo quemada. Nadie entendía nada, y ahí le dije a mi mujer: ‘llamá a una ambulancia porque me muero, no puedo aguantar el dolor. Sentía que me moría’”.

“Era una mezcla del dolor y a la vez como un ataque de pánico”, agregó luego el actor. Recién pasaron varias semanas hasta que publicó una foto en las redes sociales a mediados de septiembre donde mostraba cómo le había quedado una de las manos por las graves quemaduras que sufrió, y también el rostro. “Mirá que yo me quebré, me corté cuando era chico, me han dado 20 puntos en la ceja. Tuve dolores de todo tipo, pero como este ninguno”, señaló, y resumió: “Era insoportable”.

Además, recordó que en ese momento mientras esperaba la llegada de la ambulancia empezó a caminar y a dar vueltas alrededor de la cocina. “Debe haber tardado una ambulancia pero en mi cabeza fue como una vida entera”, sostuvo. “Al doctor que me atendió le pedí que por favor me diera todo lo que tenía porque no lo podía soportar”, indicó.

Estevanez contó además que recién se animó a mirarse al espejo un día más tarde. “Estaba todo deformado, la explosión fue como una piña en la cara y más que nada en la oreja. A medida que iban pasando los días el dolor era cada vez peor”, relató el actor, que señaló también que “a medida que iban pasando los días el dolor era cada vez peor, porque la quemadura va avanzando. En ese momento era tan fuerte el dolor que me ofrecieron internarme en el Hospital del Quemado pero les dije que no, porque con el tema del coronavirus en casa estamos solos, ¿la iba a dejar a Ivana con los tres chicos? El colegio, la casa, la comida, yo en el hospital, aislado… era un quilombo. Entonces preferí quedar internado en casa”.

Por último, confesó que recién la semana pasada se animó a hacer una parrilla, aunque a gas. “Y me dio un cagazo… Lo pensé 200 veces. Me volví muy meticuloso con el fuego, lo respeto mucho. Con la hornalla, con el mate, me compré un termo que viene con una válvula de seguridad, a ese nivel me pegó. Está bueno dar el mensaje y tratar de generar conciencia de cómo en un segundo te puede cambiar la vida con un accidente doméstico o con cualquier cosa”.