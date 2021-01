"¡Separado hasta las pelotas!": Burlando habló de la separación que Barby Franco intentó desmentir

En los últimos días fue mucho lo que se dijo públicamente sobre la separación de Barby Franco de Fernando Burlando, tras diez años de relación y varias propuestas de casamiento.

A pesar de que la modelo asegura que están distanciados y que solo atraviesan una fuerte crisis, el abogado fue mucho más categórico y afirmó que no cree que haya vuelta atrás: "Separado hasta las bolas".

Barby Franco y Fernando Burlando salieron durante 10 años.

Desde Intrusos indicaron hace algunos días que la pareja ya no convive hace tiempo, y que incluso no se ven desde la Navidad pasada. En base a esta situación, el periodista Rodrigo Lussich confirmó que se habían separado, algo que molestó mucho a Barby.

Por eso mismo, la joven utilizó su Twitter para decir que con Burlando atraviesan una crisis que "ya pasará", y que nada es definitivo. Para hablar de esto, Franco fue al piso de Los Ángeles de la Mañana, donde contó que el problema se dio porque no llegaron a un acuerdo ante una situación privada que se dio.

"No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando. Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. La crisis es por la vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. El no vino a casa todavía. Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo. Yo estoy re bien”, aseguró.

Además, la morocha comentó que sigue muy enamorada del letrado y que lo ama, por lo que no descarta que puedan arreglarse y seguir juntos, como lo hicieron otras veces.

La pareja está separada.

A pesar de estas explicaciones que Barby dio, lo cierto es que el periodista Rodrigo Lussich aclaró que los protagonistas tienen una mirada diferente de la separación, dado a que Burlando asegura que es definitivo, mientras que Franco cree que es solo una crisis pasajera.

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las Fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", dijo en Intrusos.

De igual modo, el periodista comentó que a pesar de que la modelo dice que no existe una separación, él mismo hablo con Burlando tras las explicaciones públicas de Barby, y el abogado fue mucho más categórico al explicar la situación, ya que aseguró que está "separado hasta las pelotas".