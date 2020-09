¿Sergio Berni y Viviana Canosa están juntos? Rial anunció el amor entre una periodista y un ministro

Primero encendió la mecha en Twitter y luego detonó la bomba en Intrusos: este jueves, Jorge Rial jugó con el misterio y anunció el amor entre una reconocida periodista y un ministro de alta jerarquía en el ciclo que conduce por la pantalla de América TV: "Acá hay cierto condimento clandestino, pero también van a lugares donde son vistos por vecinos. No solo se dejan ver, sino que además no pasa desapercibido ninguno de los dos".

Sin dar nombres, el periodista reveló: "Ella es conocida, es periodista y conductora, y él es un ministro de alto perfil. Son los dos muy conocidos. Él no anda solo todo el tiempo, el tipo por su laburo no puede ir solito en el ´topolino´, dejarlo a dos cuadras, ponerse barbijos, unos anteojos, la capucha y entrar".

Según contó, los protagonistas de esta nueva historia de amor se conocieron en el programa que actualmente conduce ella. "A veces uno sale a pescar en la pecera, aunque ellos no sean del mimo palo muchas veces el periodismo y la política se cruzan. Esto nace en el programa de ella", explicó.

Y agregó: "Él está como un adolescente, me dicen textual. Sé que él ya no está viviendo en su casa, no está viviendo en una casa ni en un hotel y tampoco vive con ella. No vive en la calle literalmente, porque el concepto de vivir en la calle es vivir debajo de un puente, pero no está alejado".

En ese momento, sus compañeros pronunciaron la palabra "motorhome" y Rial, sin confirmarlo, aseguró que viene por ahí la mano: "Se divide entre eso, un campo y el edificio donde vive ella. Él estaba casado, no sé si resolvió o no. Ella esta divorciada y soltera. Hay un edificio, donde vive ella, y donde se ven. Ya hay quilombo entre los vecinos, que hacen denuncias. Un día estando en el campo, ella tuvo que salir a los pedos porque venía la otra".

Si bien el conductor no dio nombres, confirmó que la periodista en cuestión ya era trending topic: al momento de dar la información, Viviana Canosa se había convertido en tendencia. Mientras que el nombre de Sergio Berni surgió a partir de una afirmación del líder de Intrusos: "Qué clara que la tiene la comunidad tuitera", afirmó, cuando sus seguidores señalaban que el otro protagonista de la historia era el ministro de Seguridad bonaerense.

Desde que comenzó su función como ministro, Berni ya fue invitado en varias oportunidades al programa de Viviana Canosa por canal Nueve.

De hecho, hace algunos días tuvieron un cruce por el caso Facundo Astudillo Castro."Usted es el ministro de Seguridad. No puede ser que no tenga nada para decir, que no tenga información de la policía, que no le hayan contado nada", le había reprochado la periodista al Ministro.

Cabe destacar que en octubre del año pasado, Canosa confirmó su separación definitiva de Alejandro Borensztein. "Me separé hace tres meses del papá de mi hija (por julio de 2019). Lo sabe el colegio, lo saben nuestras familias obviamente. Todo en muy buenos términos, intentamos después del divorcio un año y medio más y no pudimos. No se pudo. Está todo bien, todo hablado”, había aclarado la periodista por entonces.

Mientras que, según señalaron en Intrusos, las cosas entre Berni y su pareja, Agustina Propato, no estarían muy bien hasta el punto que el ministro habría abandonado el hogar que compartía con la senadora de la provincia de Buenos Aires.

"Él está como un adolescente y ella está fascinada. Cuando uno se enamora, se enamora", concluyó Rial, sin dar nombres y poniéndole una dosis más de misterio a esta versión de romance.