“Si lo contratan, renuncio”: la furia de Pampita por la posible llegada de Alex Caniggia a La Academia

La farándula local sumó una nueva, inesperada y llamativa batalla mediática. En una esquina del ring, se encuentran los hermanos Alexander Dimitri y Charlotte Chantal Caniggia. En la otra, Carolina Pampita Ardohain. Y la pelea comenzó en el estudio de Showmatch, llegó a las redes sociales y podría terminar en la Justicia.

En la noche del lunes, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis tuvo su segunda participación en La Academia. En la ronda de imitaciones, Charlotte interpretó a Amy Winehouse, con la canción You know I´m no good. Lo hizo acompañada de los bailarines Nacho Gonatta y Martín Gómez Lencina.

Antes de que le llegue el turno de Ardohain, Ángel de Brito recordó la abrupta salida de Caniggia de Pampita Online, el programa de la modelo, donde ella tuvo una breve y olvidable participación como panelista. Casi de inmediato, Pampita le cuestionó no haber hablado sobre el tema cuando renunció.

Después de cuestionar al jurado por los elogios desmedidos a algunos participantes que no se lo merecen, Caniggia le apuntó a Pampita: "Yo me banco, pero hay maneras de decir las cosas”. La respuesta de Pampita no se hizo esperar: “Pero vos dijiste que todo el jurado era una mierda en Instagram”. Entonces, Charlotte dijo: “Hubo un 98 por ciento de mis seguidores que opinó lo mismo, todo el mundo lo dijo”.

Enardecida, Pampita la criticó sin piedad: “Te voy a decir la verdad. Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste". Después de eso, el enfrentamiento llegó a su fin. Finalmente, ella sumó 16 puntos. Un nivel bajísimo.

La bronca entre Charlotte y Pampita surgió tras un móvil de la hija de Caniggia. En la entrevista, la hija de Nannis reveló cómo surgió su renuncia a Pampita Online. “Durante un programa, le pedí a Carolina que no me cruzara con Yanina Latorre, que iba a estar en un móvil. Yo fui al programa de Pampita con la mejor, de repente aparece Latorre porque le iban a hacer una nota. Entonces, le dije a Pampita, en el corte, 'por favor, no me enfrentes con ella'. Yo ya veía cómo venía el tema”.

Y siguió: "Pero empieza el programa y Pampita pregunta '¿Yanina qué te parece Charlotte como panelista?'. O sea, yo le pedí por favor a Pampita detrás de cámara que no me enfrente con ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me enfrentó con ella. Es una falsa y punto. Eso no se hace. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso".

Por último, Chantal dijo: "Yo no creo que ella sea boluda ella, por algo hizo esto. Hay gente a la que no le importa nada por el rating. Hay gente que es así. Me chupa un huevo Pampita, lo que opine, pero estas cosas no se hacen". Tras esos dichos, Carolina tomó nota y se la cobró en el piso de Showmatch.

Pero se sumó un nuevo contendiente a esta pelea: Alexander, el hermano de Caniggia. Expulsado de MasterChef por no presentarse a una gala de eliminación (ya que sabía que tenía altas chances de irse por decisión del jurado), el mellizo divide su tiempo entre transmisiones de Twitch y posteos en redes sociales, mientras evalúa sumarse a Showmatch.

Por eso, luego de la discusión de su hermana con Pampita, Alexander escribió en Twitter: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”. Sus palabras hicieron referencia al escándalo que comenzó cuando la modelo descubrió a ,su entonces pareja, Benjamín Vicuña en una situación íntima con Eugenia la China Suárez, mientras filmaban la película El hilo rojo. Sin dudas, un innecesario golpe bajo.

Apenas se dio a conocer el tuit, Cinthia Fernández salió en defensa de la modelo y dijo en LAM: "Basta de criticar o creer que es gracioso, o dañar diciéndole cornuda a alguien. Él se cree que es gracioso y mucha gente piensa que ese bobo es gracioso. Mucha gente se lo festeja, no seamos hipócritas. Le festejan todas estas pavadas a este pibe que son constantes contra las mujeres, y su madre reconoció públicamente fue cornuda”.

Y agregó: “O sea que se estaría riendo de un montón de mujeres, y también de su madre. Basta de festejar a este nabo. Somos tan poca cosa para este nabo, siempre nos bastardea y a Argentina. ¿Por qué no se toma un avión y se pega el palo? Renunció al Cantando y a MasterChef. Estos vagos no saben laburar".

Por otro lado, Cinthia dijo: "Ojalá que Pampita le mande una carta documento. ¿Para qué seguir dándole lugar a este mamarracho después de que denigra tanto a nuestro país? Es bizarro, amamos lo bizarro, y amamos y festejamos a todos estos bobos. No me gusta él porque es constante la falta de respeto hacia las mujeres, yo la viví, y es hasta que alguien le ponga un freno. No podemos seguir festejando esto. Todo el mundo dice que es un personaje porque el pibe es re educado, déjenme de joder con el personaje".

Por supuesto, la producción de LAM envió una cámara para que Pampita hable sobre las palabras que Alexander le dedicó en Twitter y ella respondió: “No voy a decir nada, no voy a opinar nada”. Cuando le preguntaron a Ardohain si escuchó que Tinelli dijo “lo banco a Alexander”, la jurado respondió, cuando le consultaron si continuaría en Showmatch si lo contrataban a Caniggia: “Supongo que no seguiría. No tengo necesidad de compartir ningún momento, ni ningún espacio con alguien que se refiere así hacia las mujeres. Supongo que no”.

En tanto, sobre Charlotte, la modelo, que se encuentra embarazada y quiere estar fuera de cualquier situación estresante, lanzó: “A ella le voy a seguir dando la devolución que me corresponde porque es mi trabajo, soy jurado así que siempre que baile le voy a dar la devolución. Esa es la relación que tengo con ella”.

Pero, de lo que Pampita no habló fue de la advertencia que le hizo a la producción de La Academia, luego de enterarse que Alexander podría convertirse en la flamante incorporación de La Academia. Según fuentes de LaFlia, la modelo le dijo a los productores de Tinelli: “Si lo contratan, renuncio”. Y agregó: “No voy a estar soportando a ningún violento”.

Tras ese episodio, hubo una reunión de emergencia para que el nombre de Alexander deje de formar parte de ninguna lista con nuevos participantes. Al menos por un tiempo. El plazo que se pusieron es un mes. Es que la modelo tiene fecha de parto de su primera hija junto a Roberto García Moritán para el 22 de julio. Según los rumores que surgen de la productora, apenas comience la licencia de Ardohain, Alexander podría sumarse a Showmatch. Eso sí, para esa altura, las peleas entre los Caniggia y Pampita ya no formarán parte del programa.