"Si me matan, son todos cómplices": la furia de Gianinna por la joya de 300 mil dólares del "Diez"

La herencia de Diego Armando Maradona sigue generando polémica. A casi dos meses y medio de su muerte, la causa que investiga la muerte del Diez y la de la herencia, que busca determinar cuáles son las posesiones del ídolo, siguen su curso. En este marco, Mario Baudry –la pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito Fernando en ambos litigios- despertó la furia de Gianinna Maradona con una contundente acusación.

Después de despejar algunas dudas sobre las millonarias posesiones que tenía el Diez, como costosas joyas y relojes, que tenía guardadas en una caja debajo de su cama, el letrado aseguró que la mamá de Benjamín Agüero se quedó con un anillo valuado en 300 mil dólares. “Tengo el chat de Monona (cocinera de Diego) diciéndome a quién le entregó su anillo en mano", contó.

Y agregó: "Y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas. Se lo dio a Gianinna Maradona”. El lujoso anillo tiene un diamante azul que está tasado en más de 300 mil dólares y fue un regalo que el Diez recibió durante su breve estadía en Bielorrusia, cuando viajó para asumir como presidente y entrenador del Dinamo Brest en junio de 2018. Meses después, asumió como DT en México.

La respuesta de Gianinna , claro está, no se hizo esperar y a través de las redes sociales manifestó su bronca para con la pareja de Ojeda: “Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES”. Al mismo tiempo, la hija de Diego se mostró indignada luego de que en el programa de Alejandro Fantino dieran a conocer conversaciones entre ella y sus hermanos, Dalma, Jana y Diego Jr.

Según explicó, esos chat que publicó el ciclo Fantino a la tarde y que leyó el conductor al aire los exportó ella desde su celular el pasado sábado 28 de noviembre cuando los citaron a declarar en la fiscalía. "Hace años grabó conversaciones y guardó TODO. Reitero que a mí no me lo contaron, yo lo viví”, disparó y no dudó en cargar toda su ira contra Luis Ventura, panelista del ciclo que conduce Fantino.

Furiosa con el ex Intrusos, remarcó: “América TV y todos los que le dan entidad a un periodista que solo habla porque le pagan, pero no puede demostrar NADA de lo que dice es el resultado de la MIERDA que consume nuestro país”, escribió y resaltó que el periodista ejerce violencia mediática contra ella y su hermana Dalma. “Violencia, pero nadie dice nada, porque en este país tienen que MATARTE para que te escuchen”, cerró.