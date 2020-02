"¡Si tenés corazón hermano, devolvelo!” El desesperado pedido de Tití Fernández en las redes sociales

Pasaron más de cinco años desde que María Soledad, la hija de Tití Fernández y Nora Bernardes, falleciera a los 26 años en Brasil luego de sufrir un accidente automovilístico mientras trabajaba para cubrir el Mundial de fútbol. Siempre con el recuerdo presente de su hija, el periodista deportivo sorprendió este martes a sus seguidores en las redes sociales con un desesperado pedido.

Todavía con el dolor en sus ojos y desde la comodidad de su casa, Tití compartió en su cuenta de Twitter un video en el que ofrece una inmensa recompensa para aquel o aquellos que le devuelvan el teléfono iPhone 7 que le habían robado a su mujer, Nora, horas antes.

¿La razón? Según comentó el periodista, no se debe al valor del teléfono ni mucho menos, sino que en el dispositivo guardaban los últimos audios de su hija María Soledad. “Para nosotros tiene un valor sentimental muy importante…. Ayúdame a recuperarlo y te recompensamos”, escribió.

Tití explicó que a “Norita” le robaron su teléfono, marca iPhone 7, con funda roja en el mercado del progreso en Caballito. “El teléfono ese tiene un valor muy importante para ella y para nosotros, porque en el guardaba todos los audios de Soledad”, explicó.

Hoy en el mercado del progreso en Caballito me robaron el celular a Norita, iPhone 7 con una funda roja. Para nosotros tiene un valor sentimental muy importante ahí estaban guardados los últimos audios de Sole. Ayúdame a recuperarlo y te recompensamos!!! pic.twitter.com/ybDcTAUgIg — Titi Fernandez (@titifernandez1) February 4, 2020

Y cerró: “Si vos lo tenés y de alguna manera me lo podés hacer llegar, te vamos a recompensar. O si alguien se hizo de un iPhone rojo en el mercado del progreso se lo recompensamos. Pero para nosotros tiene un valor muy importante. ¡Si tenés corazón hermano, devolvelo!”.

El 2 de julio, pero del año 2014, Tití Fernández recibió la peor de las noticias que le pueden dar a un padre: su hija María Soledad Fernández falleció luego de que su auto fuera embestido por otro que le hizo perder el control y dar varios giros en las calles de Brasil. En el vehículo, además, iban dos colegas y productores de TyC Sports que tuvieron que ser internados.

Todo ocurrió durante el Mundial de Brasil, cuando el auto de los periodistas de la señal de deportes se dirigía desde San Pablo hacia Belo Horizonte después de que la Selección Argentina venciera a Suiza por los Octavos de Final de aquella Copa del Mundo. La hija del periodista salió despedida del vehículo al no tener cinturón de seguridad puesto y murió en el acto.

Sole no se puede creer, hoy hace 5 años y medio que nos dejabas trágicamente. Otro fin de año sin vos y no sabes como se notó tu falta. Anoche soñé con vos, con el último beso que me diste en San Pablo, con el chau hasta mañana que nunca llegó. #teamamos #nuncatevamosaolvidar pic.twitter.com/EJ1E1OU0h8 — Titi Fernandez (@titifernandez1) January 2, 2020

Desde entonces no hay día que Tití no recuerde a su hija y manifieste su tristeza en las redes sociales. Por ejemplo, el último 2 de enero escribió: “Hoy hace 5 años y medio que nos dejabas trágicamente. Otro fin de año sin vos y no sabes cómo se notó tu falta. Anoche soñé con vos, con el último beso que me diste en San Pablo, con el chau hasta mañana que nunca llegó”.