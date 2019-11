"Si tenés los huevos para...": Diego cruzó el límite y Claudia salió a marcarle la cancha con todo

El Diego no perdona y Claudia menos. Después de que Maradona compartiera un video en sus redes sociales en donde criticó con dureza a Gianinna y amenazara con desheredarla, Villafañe estalló. Lejos del marcado perfil bajo que mantuvo durante todo este tiempo, la ex mujer del futbolista publicó un contundente mensaje en el que le puso finalmente los puntos al padre de sus dos hijas.

"Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana (por hoy) para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste. Nada más para decir. Nos vemos mañana", disparó Claudia desde su cuenta de Instagram.

En línea con el descargo de su clienta, la abogada Elba Marcovecchio salió a respaldara: "Esto es una mujer con agallas. Una mujer que se ha presentado en todas y en cada una de las injustas citaciones recibidas, que pone lo que hay que hay que poner y no se queda con bardear desde el sillón. Los partidos se juegan en la cancha, pero no en la de pasto, en la cancha de verdad".

La audiencia de Claudia y por qué Diego no se presentará

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, Claudia y Diego tendrán hoy una audiencia por la denuncia que le hizo el ex futbolista para recuperar su colección de camisetas. Sin embargo, el ex futbolista decidió no asistir y en su lugar irá su abogado y apoderado, Matías Morla.

De la gorra de Fidel a los botines del Mundial 86: qué le reclama Diego a Claudia

Diego denunció el 12 de noviembre del 2015 a Claudia por apropiarse de 458 objetos de su pertenencia, entre los que se destacan camisetas, medallas y trofeos. Entre los objetos se encuentran una gorra de Fidel y camisetas de Boca y de Nápoli. Y un objeto especial: los botines que usó en el partido contra Inglaterra en el Mundial 86.

Según consigna el sitio de la Procuración General de la Nación, los objetos reclamados por El Diez fueron utilizados a partir de 2003 por la muestra del “Museo Itinerante Diego Maradona (M10)”, que manejaba Ernesto Texo. En 2007, Maradona y Villafañe denunciaron a Texo de haber retenido de manera indebida dichos objetos, y en el marco de esa investigación es que Claudia admite tener ella 458 objetos que Texo había devuelto. Son los mismos que ahora reclama Maradona que le devuelvan.