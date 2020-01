¿Sigue el amor? Las redes en llamas con la mirada que Jennifer Aniston le dedicó a Brad Pitt en los Globo de Oro

El nombre de Brad Pitt empezó a ser tendencia este domingo a la noche, cuando el artista fue elegido como mejor actor de reparto en la ceremonia de los Globo de Oro 2020. Sin embargo, en lugar de escuchar detenidamente su discurso, muchos se fijaron en la tierna mirada que Jennifer Aniston le dedicó a su ex esposo mientras agradecía el premio.

Lo que sucedió este domingo a la noche, y que para los fanáticos de la ex pareja fue muy importante, es que cuando Pitt subió al escenario, para distender la seriedad de la premiación, hizo un chiste sobre sus parejas y las mujeres con las que suelen vincularlo.

“Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, dijo y como era de esperarse, rápidamente Aniston fue enfocada por la cámara, y justo fue captada mientras miraba con ternura a su ex marido, como si todavía estuviera enamorada de él.

Esta imagen rápidamente fue compartida por los seguidores de la pareja en las redes sociales, ya que desde que el actor se separó de Angelina Jolie, muchos fueron los rumores de acercamiento entre él y la rubia.

Pitt subió al escenario luego de haber ganado su Globo de Oro como mejor actor de reparto por la película "Once Upon a Time in Hollywood", que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio bajo la dirección de Quentin Tarantino. "En mis comienzos, estos nombres que acaban de aparecer: Al Pacino, Pesci, Hanks, mi mentor de facto desde lejos, sir Tony Hopkins, donde quiera que esté sabe que lo amo. Son como dioses para mí. Todo mi respeto, sinceramente”, dijo emocionado.

“Yo hubiera compartido la tabla contigo” Brad Pitt a Leo DiCaprio 😂💕 #AlfombraRojaE! #GoldenGlobes pic.twitter.com/0vIKfX0zrX — E! Latin America (@EonlineLatino) January 6, 2020

El actor se enfrentó en la terna contra Tom Hanks (Un hermoso día en el vecindario), Anthony Hopkins (Los dos papas), Al Pacino (El irlandés) y Joe Pesci (El irlandés), todas figuras destacadas que protagonizaron grandes películas en 2019.

Ante de que comenzara la ceremonia, Pitt y Aniston caminaron por separado por la alfombra roja de los Globo de Oro, aunque cuando fue consultado por un posible reencuentro con su ex, el artista sostuvo que seguramente se vería con ella porque ahora son grandes amigos.

Aniston y Pitt se casaron el 29 de julio de 2000 en una fiesta que se llevó a cabo en Malibú, Los Ángeles. Muchos de los detalles del evento fueron secretos, porque la pareja no quería que trascendiera ninguna imagen de la boda y montaron un operativo de seguridad para que la prensa no pudiera ver nada. Luego de cinco años, el matrimonio se separó en medio de un fuerte escándalo, ya que varias versiones indicaron que Pitt dejó a su mujer por Angelina Jolie, con quien después también se casó y formó una familia.

Aunque no se los vio juntos en público todavía, los allegados de Brad y Jennifer sostienen que durante los últimos años ambos pudieron limar asperezas, y que, de vez en cuando, se encuentran y pasan momentos juntos, como así habría ocurrido en la última Navidad, en la que Pitt asistió a una fiesta que hizo Aniston en su casa.