¡Silencio atroz! El incómodo momento de Marcela Pagano durante su despedida de TN

Durante la noche del jueves se vivió un incómodo momento en la pantalla de TN, en medio de la despedida Marcela Pagano. La periodista económica confirmó su renuncia y si bien no quiso dar detalles de lo que será su nuevo reto laboral, trascendió que volverá a trabajar para el Grupo América. De hecho, tendrá su propio programa por la pantalla de A24, y será parte de otro, y hará participaciones en programas de América TV.

Pagano, que comenzó haciendo Clarín Vivo, en la web del diario, se despidió de sus compañeros en el programa Sólo una vuelta más, conducido por Diego Sehinkman. "Muy bien, minutos finales de Sólo una vuelta más, y minutos finales de Marce Pagano en nuestro ciclo. Nuevas aventuras laborales, se despide del programa y de TN también", empezó diciendo el conductor. A lo que la periodista, agregó: "No me quiero poner mal pero... ya está, la agenda se cerró".

Pero luego de agradecer a los técnicos, a los productores, a los compañeros y a las autoridades de TN por el espacio y ayudarla a "crecer" durante todo este tiempo, se vivió un momento sumamente incómodo cuando Sehinkman preguntó al panel si alguien "le iba a regalar un pergamino firmado" a Marcela, tal y como ocurre cuando un compañero abandona la señal.

En ese momento, el silencio se apoderó de la emisión y se convirtió en tendencia en las redes sociales. "Gracias a cada uno que me enseñó, porque la verdad lo mejor que tiene este canal, y no me voy a cansar de decirlo, es la gente", añadió la periodista, de 35 años de edad, rompiendo con el incómodo momento y sumó: "No si se debe, pero vuelvo a un viejo amor".

Más tarde, a través de sus redes sociales Pagano contó las razones que la llevaron a abandonar la señal de Todo Noticias (TN). "Mi último día al aire en TN. No se por donde arrancar a agradecer por esta etapa en mi vida que me dio tanto, que tan feliz me hizo!. Gracias a las autoridades del canal por dejarme ser parte estos años, gracias Carlos de Elía y Ricardo Rapa Ravanelli por la posibilidad y confianza", escribió.

Y continuó: "No me voy a cansar de decirlo, lo mejor que tiene esta empresa es la gente. Mis compañeros fueron y son mi familia, pasamos tantas cosas juntos! Me voy con los brazos llenos de amor y amigos. Gracias infinitas a los técnicos, camarógrafos, microfonistas, utileros, sonidistas y editores, gracias por regalarme tantas sonrisas y cuidarme siempre. Gracias gigantes a los productores y productoras, la ayuda que me han dado para que aprenda fue enorme".

Su agradecimiento también se expandió a "los chicos de mesa de entrada, de seguridad, de logística, de recursos humanos, de informática" debido a que siempre fueron "tan copados" con ella. "Gracias por facilitar mi laburo siempre. Gracias a los directores y productores, (qué haríamos sin ustedes?.. son todo!!). Gracias a los chicos de tn.com.aR!", siguió la Licenciada en Comunicación Social.

"Gracias a mis compañeros de aire, conductores y columnistas por enseñarme tanto! Y gracias INFINITAS a vestuaristas, maquilladoras y peinadores por preocuparse por mejorar siempre mi imagen! Me llevo tantos aprendizajes y experiencias que me estalla el corazón de emoción! Chau amigos! Nos vemos pronto", concluyó.

Marcela Pagano, además de ser parte de los noticiosos de la emisora fue compañera de Diego Leuco en el ciclo Ya somos grandes, y previamente trabajó en Clarín, América, Radio Mitre, Ámbito Financiero y la Televisión Pública Argentina, cuyo paso por este último canal terminó en polémica, ya que la periodista era parte del programa La quinta pata de la noticia y fue despedida junto con los columnistas Juan Agosto e Ignacio Olivera Doll antes de que finalizaran sus contratos en 2016.

En 2019, la periodista había sido vinculada sentimentalmente a Leonardo Fariña, condenado a 5 años de prisión en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En aquella oportunidad y consultada por BigBang, Pagano negó estar viviendo un affaire con el ex de Karina Jelinek. A pesar de eso, le había aclarado -para los interesados- a este sitio que le “encantaría” encontrar pareja.

Según le habían confiado fuentes cercanas a Todo Noticias (TN) a este portal, Pagano y Fariña fueron vistos saliendo juntos de una casa ubicada en un barrio privado de la Provincia de Buenos Aires a mediados de septiembre de aquel año. Esta información fue confirmada por el propio asesor financiero, quien explicó que la periodista de TN está “colaborando” con él en el libro que está escribiendo.