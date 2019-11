¡Sofía Bonelli estaría embarazada! Claudio Caniggia volverá a ser padre y ya se lo contó a su círculo íntimo

El último capítulo del escándalo que están protagonizando Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis lo había escrito hasta ahora la mediática al denunciar a su ex marido por abuso sexual en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18. En la denuncia, Nannis afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio.

Pero en las últimas horas se dio a conocer el nuevo disgusto que el ex delantero de Boca le dio a su ex mujer: Sofía Bonelli, la actual pareja de Caniggia, estaría embarazada de dos meses y medio, y el ex futbolista ya le habría dado la feliz noticia a su círculo más íntimo.

De esta maneras, Claudio Paul será papá por cuarta vez: es padre de los mellizos, Alexander y Charlotte, los cuales se mostraron a favor de su madre desde un primer momento, y de Kevin Axel, quien al estallar el escándalo tomó una postura más cercana a la de su padre y cargó contra su mamá.

La noticia de que Bonelli está embarazada fue dada por la revista Caras, la cual no solo adelantó que el círculo íntimo de la pareja ya está al tanto de la noticia, sino que ambos están felices con la llegada de su primer hijo. Por esta razón, los tórtolos organizaron una cena íntima en Tulum, México, para contarle a un grupo íntimo de amigos la novedad.

Uno de ellos era el RRPP Gaby Álvarez, quien a través de Instagram compartió un video en el que se los ve festejando mientras dice “día de grandes noticias”. Caniggia se encuentra en México junto a Bonelli, con quien celebró su compromiso a principios de noviembre en una ceremonia privada. ¡Felicidades!