¿Soltó o no soltó? Maxi López y una filosa reflexión: “Le agradezco a Mauro Icardi que…”

Maxi López habló sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi asegurando que ya dejó atrás el rencor. Sin embargo, cuando los medios se hicieron eco de sus respuestas, se encargó de dedicarle un filoso dardo a la madre de sus tres hijos.

Todo pasa

"Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese, lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", subrayó, en diálogo con el programa El que abandona no tiene premio, de FM Club Octubre.

"Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. En aquel momento fracasé en mi vida como pareja", agregó. "Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está".

En Europa

Así, López aseguró que eligió "vivir de esta manera: con energía y buena onda", y reflexionó que "problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas, pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás".

El delantero actualmente se desempeña en el Crotone, equipo de la Serie B italiana y pretende quedarse en Europa para estar cerca de Valentino, Benedicto y Constantino. "En Italia se vive estupendo, por más que sea un pueblito grande o uno chico. Mi elección el día de mañana va a ser vivir acá. Me voy a quedar a vivir acá porque seguramente mis hijos en los próximos años van a estar por Europa", expresó.

Ironía y polémica

Una de las frases de la entrevista fue recogida por la cuenta de Instagram @chefaticalavitadabomber, dedicada al humor y el fútbol, y allí López respondió con un comentario polémico que muestra que, después de todo, no está tan despegado del rencor. "Además de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W.", escribió en relación a Icardi y Nara.