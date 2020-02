"Son almas detonadas": la feroz respuesta de Gisela Barreto tras las burlas por su insólita pregunta

Después de haber sido el centro de todas las críticas por su peculiar pregunta a Marino Restrepo, un autor religioso especialista en narcotráfico, Gisela Barreto salió a defenderse y aseguró que todos los que la juzgan son "gente vacía" que "están detonados por dentro". "Quieren hacerme un mal y se ridiculizan ellos", sostuvo.

Todo comenzó después de que saliera al aire una entrevista en la que la ex vedette le preguntó a Restrepo si cuando hablaba de los cárteles, se refería a los carteles de calle, cuando era notorio que hacía referencia a cárteles de narcotráfico.

“En el primer mundo a los cárteles los tienen ocultos pero en el tercer mundo están desenmascarados. Es muy curioso: los cárteles del tercer mundo son los que les venden a los del primer mundo”, explicó el entrevistado, a lo que Barreto le cuestionó: “Cuando usted dice ‘carteles’, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”.

Luego de que esta parte de la entrevista apareciera repetidas veces en las redes sociales, la conductora fue muy criticada y burlada por los usuarios de Twitter, y en lugar de responder con enojo, Barreto aprovechó para agradecerles a todos por la difusión del programa.

Sin embargo, en las últimas horas fue consultada por Juan Etchegoyen para Radio Mitre, y allí la rubia aprovechó el espacio para aclarar que hizo la pregunta porque no sabía a qué se refería su invitado cuando hablaba de "cárteles".

“Me parece lo más normal del ser humano que cuando alguien no sabe algo lo pregunte. No es pecado. Soy periodista especializada en religión y en defender los valores. Yo sí entendí lo que él me estaba diciendo, pero le pregunté específicamente de los cárteles, que son organizaciones criminales. Y él me explicó", se defendió Barreto, y agregó que no le duelen para nada las críticas, porque provienen de gente vacía a la que le tiene lástima.

Según ella, los que la burlan o insultan son personas que no tienen nada que hacer en su vida, por lo que todo lo que puedan decirle, le da igual.

"Están prendidos a una red contestando preguntas de nadie. Yo estoy ocupada en mi familia, en el aire libre, pasándola bomba y llenándome de amor. Estas personas están en una red virtual tratando de no ver a nadie. Están en la tercera guerra mundial, están detonados por dentro", dijo.

Además, aseguró que los que quieren hacerle mal al defenestrarla, en realidad lo único que consiguen es ridiculizarse a ellos mismos.

"Pone de manifiesto cuán vacíos están y cuánto odio hay adentro de sus almas. Yo quiero ver esos rostros, que algunos los veo en televisión y veo esos rictus de amargura. Y el revoque que se ponen en la cara no les tapa la amargura. Y tienen menos años que quien habla. Las almas están detonadas, son almas que sufren, que lloran. Son vivos muertos. Hay que ser vivos vivo, y vivir caminando en la tierra y con los ojos en el cielo”, cerró.