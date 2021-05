"Son conjeturas que no entiendo": Vicuña habló sobre los rumores de separación de la "China"

Una más y van. Después de que volvieran a crecer con fuerza los rumores de crisis y separación, Benjamín Vicuña habló de la relación con Eugenia la "China" Suárez y cuestionó el desmedido interés en su vida personal.

"Las razones por las que salen los rumores efectivamente tienen que ver con los viajes, con que a veces pasamos algunas semanas separados por trabajo. Son conjeturas que no entiendo y que tampoco voy a salir a responder cada vez, porque es agotador y tendría que tener un vocero nada más que para responder ese tipo de rumores", aseguró en diálogo con la revista Hola.

"A gente que tiene dos dedos de frente que no se da cuenta de que estamos al borde de una guerra en Gaza que realmente puede desestabilizar el mundo, que estamos en medio de una pandemia con cientos de muertos en todos nuestros países, bueno, qué te puedo decir, hay problemas reales mucho más importantes", subrayó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Benjamín también describió la relación con sus hijos, expresando que trata "de entender y ver que los niños tienen sus propias personalidades".

"También van mutando, porque van cambiando con los años, y uno tiene que ir acompañando esa formación, y acompañando desde un costado libre", valoró. "Si bien tienen el colegio y todo, hoy más que nunca tienen que tener un gran nivel de amor, contención y cariño, pero también hay que invitarlos a que sean libres".

Además, reveló que la forma de educar a sus dos hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, es diferente a la que ejerció con los mayores, Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, fallecida en el 2012).

"Yo me acuerdo de que en mi primera experiencia como padre tenía muchas aprensiones, viví de forma muy radical el tema del apego, de no despegarme de mi hija, después con mis otros hijos fui mucho más estricto y duro para educar, más ansioso con los tiempos y todo eso", describió el chileno.

Y finalizó: "En cambio ahora, de más grande, estoy como más sabio, más tranquilo, entendiendo que lo importante pasa por otro lado. No está esa desesperación de si no se sienta a los tantos meses o si no gatea en tal momento, es un problema de Estado. Lo tomo con otra sapiencia".