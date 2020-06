"Son todos unos pelotud...": Bonelli se olvidó el micrófono abierto e insultó a sus compañeros de TN

Tiempos difíciles para la TV: con muchos conductores, columnistas e invitados en sus casas y saliendo al aire por Skype o Zoom, los riesgos de meter la pata se incrementan. Anoche le pasó al periodista Marcelo Bonelli, conductor de El Trece y columnista de economía de TN, que se dejó el micrófono abierto y lanzó un duro insulto para sus compañeros.

Todo ocurrió anoche en TN Central, el programa que conducen Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso, donde Bonelli estaba saliendo al aire desde su casa vía Skype. La participación del periodista especializado en economía se daba minutos antes del anuncio de Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, pero de pronto, y mientras estaba fuera de plano, lanzó una frase muy fuerte contra sus compañeros.

“En este programa son todos pelotudos”, disparó Bonelli, sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto. De todos modos, su frase se escuchó pero a él en ningún momento se lo vio, ya que justo en ese momento el plano tomaba al periodista Alfredo Leuco.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

No se sabe si el malestar de Bonelli fue originado por algo que dijo Leuco padre o si apuntaba a los conductores del programa, aunque justo en ese momento Leuco criticaba al gobernador Axel Kicillof, de quien afirmaba que tenía problemas “hacia adentro y hacia afuera” de la provincia por el manejo de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires.

En este programa son todos pelotudos".

De todos modos, la situación no tardó en volverse viral. Bonelli no volvió a aparecer en imagen ni a tener intervención en el programa. La incomodidad por la frase fue muy notoria en el rostro de Leuco, que al escucharla no pudo evitar un instante muy breve de desconcentración.

El hecho no quedó ahí. Como en las redes sociales muchos mencionaron el tema, fue el propio Bonelli quien esta mañana hizo alusión a lo que ocurrió anoche: “Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué”.