"Son unos crápulas y canallas": Esmeralda Mitre volvió a arremeter contra sus hermanos

Luego de su eliminación del Cantando 2020, Esmeralda Mitre cultivó el perfil bajo durante unas semanas para reaparecer este sábado como invitada de Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

Allí, se refirió al fallecimiento de su padre, Bartolomé, y al conflicto legal que la enfrenta con sus hermanos por la sucesión de bienes del empresario.

"La muerte de mi papá no fue tal golpe como (sí lo fue) la traición de mis hermanos, un cachetazo", expresó entre lágrimas, al tiempo que reveló que no volvió a hablar con ellos luego del deceso del patriarca Mitre.

"No tengo ganas de que hablemos. Está terminado el tema, pero lo que me duele es la envidia. Quieren sacarme todo lo que me corresponde", agregó Esmeralda.

Además, reveló que el conflicto no es nuevo, sino que se sintió menospreciada por sus hermanos durante toda su vida. "Desde que nací fue el tema", aseguró.

"Lo que pasa es que mi papá ponía orden, me cuidaba. Siempre me tuve que estar defendiendo de ellos. La más unida a mi padre siempre fui yo, entonces quizás viene de ahí. Ellos son mis hermanos, pero hijos de otro matrimonio de mi papá, del primero. Me duele que sean tan crápulas, unos canallas", sentenció.

Enemigos y aliados

Dolores, Rosario y Bartolomé, hermanos mayores de Esmeralda, son fruto del primer matrimonio de su padre. Su hermano menor, Santos, es hijo del fallecido empresario con la ex modelo Nequi Galotti, su última esposa.

Con el joven de 19 años Esmeralda sí mantiene una relación cercana y afectuosa. "Lo adoro con todo mi corazón, lo voy a cuidar siempre y no tiene nada que ver con ellos", aclaró.

"Yo me expongo hasta donde creo que es conveniente", agregó ante la consulta de Bahiano, otro de los invitados, sobre por qué relataba sus intimidades familiares. "La verdad es lo que salva. Yo no puedo mentir".