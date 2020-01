"¡Son unos egoístas!": la furiosa reacción "puertas adentro" de Kate Middleton tras la renuncia

"¡Son unos egoístas!". Después de que la propia Reina emitiera un comunicado en el que confirmaba la salida de Meghan Markle y del príncipe Harry de las primeras líneas de la Familia Real inglesa, los medios británicos comenzaron a hacerse eco de cómo se tomaron la noticia los distintos miembros de la Corona. De la furia del príncipe William, la indignación de Carlos al efusivo reproche de Kate Middleton.

Una de las condiciones que les puso la monarca a los hijos de Lady Di fue que, pese a todo lo que estaba sucediendo, "se mostraran como un frente unido" para evitar así más daños a la Corona. Sin embargo, fue William el primero en romper el pacto y le permitió a uno de sus mejores amigos que filtrara en los medios cuál fue la postura que tomó al enterarse de la renuncia de su hermano.

"William está comprensiblemente frustrado por la decisión de Harry", reconocieron desde el entorno del futuro rey. En tanto, el tabloide The Sun -cuya buena relación con William y Carlos es de público conocimiento-, le atribuyó otro duro textual al futuro rey: "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas".

Kate y William se encontraban en su residencia oficial, el palacio de Kensington, al momento en el que Meghan y Harry hicieron pública su renuncia a través de un comunicado en Instagram. "William sabía que esa era la intención de su hermano, pero nunca pensó que lo iban a comunicar antes de ultimar los detalles con él y fundamentalmente con la Reina. Kate estaba con él y entró el shock. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba viendo".

"William estaba furioso, pero Kate se lo tomó de otra manera. Estaba muy dolida. Su relación con Harry fue muy buena desde el inicio y se fortaleció aún más después de que se casara con su hermano. Harry fue el primero en defenderla de todas las acusaciones que le hicieron cuando se blanqueó el noviazgo e incluso la llamaba 'hermana mayor' en cada entrevista que daba", advierten.

El comunicado de los duques de Sussex se publicó el miércoles pasado y, desde entonces, los principales miembros de la Familia Real -incluido William- entraron en una vorágine que incluyó reuniones de último momento y constantes videollamadas. "Después de que publicaran la renuncia, la Reina mantuvo una conferencia virtual con Carlos y William para ver qué posición iban a tomar al respecto. Decidieron que lo mejor era reunirse el lunes con Harry".

"Kate estaba muy herida, en especial porque hicieron el anuncio el día de su cumpleaños. Si bien le dedicaron un lindo mensaje en Instagram, sintió que el momento elegido para comunicar semejante decisión no fue el ideal. Además, vio cómo estaba su marido y sintió que Harry y Meghan fueron muy egoístas, sobre todo en el cómo".

La duquesa no sólo no participó de la cumbre real, sino que tampoco habría mantenido ningún tipo de comunicación con su cuñado. "Llegó un momento en el que Harry y William sólo se comunicaban por mail. De hecho, Kate intentó acercarse a su cuñado y a Meghan, pero no hubo forma". "Cada vez que Harry estaba triste o tenía problemas, William y Kate siempre estuvieron para él. Kate estaba desolada por la noticia. Lo ayudó muchísimo antes de que Meghan entrara en escena y odia ver a su marido tan enojado y triste", sostienen.

Pero, tal como les requirió la Reina, "el show debe continuar". Pese al malestar familiar, William y Kate hicieron esta mañana su primera salida en público al visitar la ciudad de Bradford. Cumplieron con el protocolo y tuvieron una cálida recepción. "La preocupación de la Reina era que la renuncia de Harry afectara la imagen de los duques, teniendo en cuenta que todos saben que Harry es el mimebro de la realeza con mayor popularidad en este momento".

Meghan, Harry y la relación que sacudió a la Corona