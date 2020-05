"Sororidad, ¿no?": el lapidario mensaje de Flor Torrente a Calu Rivero después de que la acusaran de "robarle" el novio

Florencia Torrente y Calu Rivero protagonizaron el año pasado un duro cruce, después de que la hija de Araceli González se enterara "por una revista" que Joaquín Vitola, con quien mantuvo una relación de tres años, había comenzado a salir con la modelo y DJ. En su momento, fueron muchos quienes señalaron que Florencia y Calu eran amigas; sin embargo, la actriz habló por primera vez de lo sucedido y aclaró los tantos (con un filoso palito).

"No cenamos los cuatro, pero éramos amigas. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad, ¿no?", disparó con ironía la hija de Araceli en un live de Instagram. "Tuvimos varias etapas en nuestra amistad. Es rato, pero cada uno hace lo que quiere", sumó.

Pese a la insistencia de sus seguidores, la actriz decidó no dar mayores detalles de lo sucedido y se negó a confirmar si, en efecto, Rivero había sido la "tercera en discordia" por la que terminó su relación con Vitola. "No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cagó el novio. Arranca mucho antes. A mí nadie me cagó nada", aseguró.

Rivero y Vitola volvieron a ser noticia en enero de este año cuando se mostraron juntos en Uruguay. Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada en una playa cerca de Laguna Escondida en José Ignacio y confirmó así la reconciliación, luego de una breve ruptura.

"Con él tuvimos un vínculo muy libre, honesto y muy creativo, donde nos permitimos crecer. Pero ahora cada uno está en pareja consigo mismo", declaró en diciembre Rivero a la revista Hola.