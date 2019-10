¡Sorpresa! Barby Silenzi está embarazada y espera su primer hijo junto al Polaco

Después de haberse conocido hace cuatro años, y luego también de muchas idas y vueltas, este lunes se hizo público que Barby Silenzi está embarazada y que espera su primer hijo junto al Polaco.

Aunque en un principio ellos no habían querido contarlo ante los medios, lo cierto es que la bailarina ya estaría de casi tres meses, por lo que finalmente dejaron que la información trascendiera.

La confirmación de la noticia se dio este lunes en el programa Los Ángeles de la Mañana, donde explicaron que la pareja está muy feliz con la llegada del niño que viene en camino.

A pesar de que El Polaco ya era papá de Sol y Alma, frutos de sus relaciones con Karina La Princesita y Valeria Aquino, respectivamente, y de que Silenzi también tiene una nena con Francisco Delgado, este bebé es el primero de la pareja.

"Al principio del programa dijimos que había un embarazo polémico. No sabíamos que estaban buscando ni que la relación iba en este sentido, pero al final el embarazo fue buscado",comentó Ángel de Brito, quien a su vez aseguró que ya habló con la pareja, y que ambos confirmaron el embarazo.

"Están casi de tres meses. Los dos están felices. Yo me enteré cuando estaban de un mes porque fueron a hacerse una ecografía. Me pidieron que por favor no lo dijera. Ahora me autorizaron porque se lo están contando a mucha gente y va a empezar a circular", dijo.

Silenzi y el cantante se conocieron hace cuatro años, cuando participaron juntos en el Bailando por un Sueño. Desde entonces se hicieron muy amigos, y la bailarina en muchas oportunidades acompañó al artista en sus shows y giras.

Aunque muchas veces se dijo que ambos salían, ellos no lo confirmaron hasta este año. Incluso, a pesar nunca hablaron de una relación formal, recién en agosto de este año El Polaco fue por más, y le puso el rótulo de "novios" a su vínculo.

"Con Barby Silenzi estamos arrancando ahora algo de verdad. Después de cuatro años, de conocernos en esta pista, somos novios", aseguró en Showmatch.