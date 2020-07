¡Sos humana, Caro! La tortura a la que se somete "Pampita" para esconder la celulitis

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos días atrás cuando reveló su táctica playera para evitar que los fotógrafos le saquen fotos a su celulitis. Después de los cuestionamientos que recibió, la modelo aprovechó el aire de su programa para volver a explicar qué es lo que hace durante sus vacaciones.

La modelo viaja mucho, es cierto; pero suele pasar los primeros días del año en uno de sus destinos predilectos: Punta del Este. Los veranos en Uruguay están colmados de fotógrafos que buscan retratar a los famosos en la playa. Atenta a la atención que recibe, "Pampita" reconoció: "Si voy a una playa que está llena de paparazzi, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón; porque sé que me van a matar con las fotos".

Aunque reconoció que la sociedad tiene que cambiar su forma de cuestionar los cuerpos -en especial los femeninos-, la modelo defendió su tortuosa táctica de pasar todo el día en la playa, sin la posibilidad de disfrutar de una escapadita al mar hasta que la luz sea la que la beneficie.

"Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara, que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito. O a Shakira, que se mete a nadar con pollera. Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer".

Para cerrar, la modelo sumó: "Quiero aclarar que sí voy a la playa. Lo que dije es que no voy hasta las cinco de la tarde. Si yo voy a una playa que está llena de paparazzi, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar las fotos. Pero, ¿cómo me voy a ir de vacaciones todo un verano sin ir a la playa? No es tan literal, se toman todo al pie de la letra".