"¡Sos un salame; andá a cagar!": feroz cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia

Luego de dar negativo en su test de coronavirus, Alex Caniggia vaticinó que su regreso a la pista del Cantando 2020 generaría mucho ruido; y no tuvo mejor idea que cruzarse duramente con uno de los jurados del certamen, Oscar Mediavilla. Pero lo más insólito es que el cruce se dio en la previa, antes de que cante el hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia.

Alex Caniggia está en el certamen como reemplazo de su hermana Charlotte que tiene coronavirus. Antes de que empiece a cantar, Mediavilla pidió usar la palabra para decirle cara a cara, pero con distanciamiento social, que no le parece bien el lenguaje y el personaje que construyó Alex debido a que no tiene necesidad de hacerlo para ganar mayor popularidad, según le expresó.

“Te quería decir algo cortito, no es por ser pacato pero me parece que me sobra ruta para contarte sobre este tema. Pero estamos en el prime time de un canal y en un programa tan importante y me parece que no tenes la necesidad de ser tan sarpado y tan guarango”, arrancó el productor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego Alex quiso interrumpirlo para defender a lo que Mediavilla lo cortó en seco. “Déjame terminar. Porque todo eso es al pedo, porque eso no te hace más vivo”, dijo. Pero el hijo de Mariana Nannis no se calló y dispar: “A mí me entra por acá y me sale por acá lo que me digas".

Cuando el intercambio entre ambos escaló, Mediavilla remató con un “la verdad, vos sos un marmota”. Cuando Alex le respondió que él también, el productor lanzó: “Seguramente, pero tengo más historia que vos; vos sos un salame”.

“No sos el productor de los Guns & Roses y yo no soy Pavarotti”, dijo. Lejos de quedar ahí, Alex y su pareja Melina De Piano eligieron a Rodrigo para la gala de homenajes. Ambos entonaron el tema “Soy cordobés” del fallecido cantante e incluso emularon la escenográfica de sus conciertos en el Luna Park en donde cantó bajó una lógica de pelea de boxeo.

Pero, luego de que Moría Casán les puso un 5 y Nacha Guevara un 6, fue el turno nuevamente de Mediavilla que sin dudarlo, y aclarando que Alex no canta mal, le puso un cero. “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”, arrancó.

“Soy marbellín, viva España, viva el orden y viva la ley”, desafió Alex. “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”, lo insultó Mediavilla para luego ponerle la calificación más baja posible. “No pasa nada, los echamos en el teléfono”, retrucó el hijo del Pájaro.

Lo paradójico es que no tuvo malas devoluciones por parte de los otros jurados."Las puestas de hoy son muy ingeniosas, muy logradas y ayudan muchísimo. Felicitaciones. Una cosa buena es que te sacaste los lentes, que para vos es importante, porque es una protección. Porque vos sos una persona tímida y tenés doble personalidad. Sos uno en tu vida y en los ensayos y otro acá. Vos tendrás que decidir cuál es el verdadero. Fue raro. Está bien que te hayas arriesgado, pero salió raro. Pero vos sos raro, así que hace juego”, le dijo Guevara.

"Alex cambiado no es Alex Caniggia. Con un baño de respeto no sería él. A mí me divierte que seas un provocador. Hay muchas cosas que él dice que no son malas palabras en otros lugares. A mí me gusta atrevido, lanzado. Parecías un ruso largado en Córdoba. Esta vez no me gustó demasiado porque no me dio ni el tono ni la cosa cordobesa”, agregó Moria.

"A mí esta pareja me gusta mucho. Alex es una sorpresa, pero me gusta lo que hacés cuando estás cantando. Apoyo a Oscar. Vos preguntaste a quién le faltás el respeto. A mi hija, por ejemplo, que me mira y se tapa los oídos cuando decís esas cosas. Y eso no te hace falta, porque vos tenés carisma. No fue lo que más me gustó de ustedes”, agregó Karina “La Princesita” Tejeda cuyo voto es secreto.