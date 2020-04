"Sos una trol...": Cinthia Fernández denunció por violencia psicológica a su ex y la respuesta llegó en vivo

Nuevo round. Cinthia Fernández volvió a apuntar contra su ex pareja, Martín Baclini, en el marco de la escandalosa separación que protagonizan desde hace ya algunos meses. Una vez más, la modelo apuntó contra Luciana Salazar -íntima de su ex- y sumó una grave denuncia. De qué lo acusó y cuál fue la respuesta del empresario.

La panelista del ciclo Los ángeles a la mañana aprovechó el aire para hablar sobre los motivos que impulsaron la separación: "Mis problemas empezaron en 2018 cuando volvimos de un viaje. Todos saben que hay fotos mías en bolas, que me paseaba con el hilo dental. No tengo nada que ocultar. Podés decir que daba trola, podés investigar el ambiente entero y no me acosté con nadie para conseguir un laburo. De hecho, él me investigó por todos lados y me hacía decirle quiénes eran mis ex".

"Mi problema de autoestima es bastante grande y lo tengo que tratar", justificó la panelista, cuando sus compañeros se mostraron sorprendidos por el nivel de hostigamiento por parte de su ex. "Estaba deslumbrada por el tipo y después estaba en una relación enferma. Es obvio que estaba enferma, porque tengo un problema de autoestima. Es como las relaciones enfermizas en las que no podés salir y lo admito".

En su descargo, la panelista también acusó a Baclini de hostigamiento verbal y maltrato psicológico. "Él no es lo que parece, ese Buda no es tal. Lástima que me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como a una trola por mi pasado. Me hacía mandarle los pins de que había borrado todas las conversaciones. Te lo juro por las vidas de mis tres nenas, lo juro por Dios".

Cinthia también apuntó contra Salazar, amiga íntima de su ex. "Ella le llenaba la cabeza. Le dijo que yo era un gato. Porque ella es así, por eso yo tenía tanta bronca con ella. Si hay algo de lo que no me podés acusar es de acostarme con alguien por guita o por un laburo".

Fernández también le recriminó a su ex que hiciera público que pagaba el colegio de sus tres hijas, al tiempo que lo tildó de "cartonero de la fama". "Es un zorro. Es Osho de cabotaje. Siempre quiere quedar bien porque detesta que la prensa hable mal de él. Por eso sale a decir que dona su sueldo. A mí me expuso en un programa diciendo que les pagaba el colegio a mis hijas. Yo no se lo había pedido y quedé como una vividora".

Baclini estaba atento a lo que se decía de él en el programa de El Trece y se puso en contacto directo con otra de las panelistas, Yanina Latorre, quien no tardó en hacer públicos los mensajes que le enviaba.

Latorre: "Fue muy duro lo de poco hombre, eso lo calentó. Está atacado. Dice que sos una mentirosa".

"Fue muy duro lo de poco hombre, eso lo calentó. Está atacado. Dice que sos una mentirosa". Fernández: "Él me usó. Me parece un cartonero, es mi opinión. ¿Qué necesidad tiene ahora de ir al 'Bailando'?".

Latorre: "Porque le gustó, es un cholulo. ¿Por eso lo vamos a matar? Te regaló un auto. Me pregunta qué le devolviste, dice que el auto no se lo devolviste".

Indignada por el incómodo momento al aire, Cinthia respondió sin titubear: "No tengo problema, se lo devuelvo".