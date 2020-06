“Sos vegana pero hiciste un asado increíble”: la revelación que incomodó a Juanita Viale y su curiosa justificación

La actriz Mariana Genesio Peña provocó un incómodo momento en la pantalla de El Trece. En el programa de Mirtha Legrand le recordó a Juanita Viale – quien desde que se desató la pandemia está al frente del ciclo de su abuela – un gran asado que preparó tiempo atrás. El hecho hubiera pasado inadvertido, aunque llamó la atención por un hecho insólito: Juanita es una reconocida militante del vegetarianismo y suele decir que le dan pena los animales.

Todo ocurrió este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, cuando Genesio – amiga de Juanita – le recordó que había preparado un gran asado para muchos invitados. “Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares y vos sos vegana, pero hiciste un asado increíble, ¿te estoy delatando?”, disparó la actriz, mientras el rostro de Viale no podía ocultar el fastidio por el recuerdo.

De inmediato, Juanita dio explicaciones. “Bueno… Porque me quedó… Yo comí mucha carne durante toda mi vida, y el que me enseñó a hacer asados fue mi papá”, se justificó, que de inmediato aclaró que ahora no come carne, pero que no tiene problemas en manipularla, incluso porque sus hijos suelen comer.

Pero luego, Juana Viale recordó que cuando se fue a vivir a Chile a los 24 años, cuando aún no era vegetariana, un día llamó a su papá para que le enseñara a hacer asado. “Allá la tira de asado no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte. Y ahí aprendí un montón, ahora no pruebo carne”, señaló.

De todos modos, remarcó que aunque ella no coma carne, no tiene problema en agasajar a sus amigos y seres queridos con un asado. “No me gusta el maltrato ni nada de eso y yo a mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales”, disparó. Genesio no se la dejó pasar: “Eso es lo malo, vos estás a punto de dar un mordisco y ella te pone el video”.

“Nunca comí mucha carne y siempre me dio mucha pena el maltrato animal. Yo no enarbolo una bandera, me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne”, remarcó.