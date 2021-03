"Soy el único hombre que...": la misógina respuesta de Redrado tras los audios filtrados con Luli Salazar

La novela por la nueva pelea, luego de una breve reconciliación, entre la modelo Luciana Salazar y el economista Martín Redrado parece no tener fin. Es que luego de la filtración de audios que realizó ella, en donde se detallaba el plan para "venderle a la prensa" que estaban de nuevo saliendo, el ex presidente del Banco Central salió con los tapones de punta: habló con Polémica en el Bar e instruyó a su abogado, Fernando Burlando, a que inicie acciones legales por difamaciones.

Ayer a la noche, mientras en el programa que se emite por América estaban abordando el tema, Burlando le escribió al conductor del ciclo, Mariano Iúdica, para darle su versión de todo lo que estaba sucediendo. “Yo también sufro y estoy dolido por todo esto que dice que no es cierto”, señaló Redrado, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos.

“Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso”, escribió Redrado y justificó por qué no quería hacer más declaraciones sobre el asunto: “No estoy para el show, sino para aclarar. No me quiero enroscar en esto porque Luciana es un Gran Hermano de temas que deberíamos tratar en privado”.

Antes de eso, el propio Burlando se encargo de hacer saber que se iban a iniciar acciones legales contra Salazar. El lugar que decidió para dar a conocer la noticia fue el programa Los Ángeles en la Mañana (LAM) "Ángel, te confirmo que la va a llevar a la Justicia. Hubo presiones que consideramos que atacan la dignidad y la honestidad de Martín Redrado. En segundo término, todo lo que ella ha hablado genera un perjuicio y por eso vamos a iniciar una causa por daños y perjuicios", señaló.

”Y también ante la operación sistemática mediática que hemos registrado, en el pasado y en presente, de la que es víctima Redrado, vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático. Hoy Martín está enojado. No es grato para nadie terminar en la Justicia. La Justicia significa confrontación. La relación que tuvieron ellos fue hace muchos años”, agregó.