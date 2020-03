"¿Soy el único que googleó...?": la insólita reacción del hijo de Alberto tras el anuncio y sus videos desde Olivos

Horas después de que su propio padre decretara el aislamiento obligatorio a nivel nacional por el avance de la pandemia de Coronavirus, Estanislao Fernández armó sus valijas y partió rumbo a la residencia presidencial de Olivos para llevar adelante la cuarentena junto a su gata. El hijo de Alberto Fernández se instaló en una de las tres casas del complejo y mantiene actualizadas sus redes, como de costumbre. La divertida chicana tras la prolongación de la medida restrictiva y sus videos a puro ritmo.

"¿Soy el único que googleó cuándo es Semana Santa?", se preguntó con ironía el artista en su cuenta de Twitter, en alusión clara al modo en el que su padre acababa de anunciar la extensión de la cuarentena: "La recomendación es que dure hasta que termine Semana Santa". Luego, Estanislao compartió un meme de la actriz Virginia Lago y escribió: "Bueno chicxs, la cuarentena se extiende hasta Semana Santa. A nadie le gusta, pero es necesario".

Fiel a su descontracturado estilo, Dyhzy -tal su nombre artístico- llamó a sus seguidores a prenderse con el desafío "Semana Santa en Cuarentena", al tiempo que grabó una coreografía para que sea replicada en otras redes como TikTok. "Chicxs, amo perrear desde que tengo 12 y Daddy Yankee sacó Gasolina. ¿Por qué me iba a recatar en algún momento de mi vida, no?".

Las reacciones, como era cantado, no se hicieron esperar. "Qué lindo que les gustó mi video perreando. Vamos a ver cuánto tarda en lavantarlo algún portal pedorro o algún comunicador vampiro diciendo giladas", disparó. Y sí, lo reconocemos, nos pareció divertido compartir el desafío del "perreo católico" y tal vez nos sumemos en las próximas horas. Quién sabe.

Días atrás, el hijo del presidente realizó un live con su amigo, el influencer Pablo Agustín, en el que no sólo compartió divertidas postales de su aislamiento, sino que también habló sobre las facetas más duras de la medida y recordó que él también se ve afectado.

A continuación, los mejores fragmentos del descontracturado ida y vuelta de Dyhzy y Pablo Agustín

"Mis amigos me preguntaban qué iba a pasar, porque se venía hablando mucho de la cuarentena obligatoria. Pero, real, yo no sabía nada. Me enteré por la tele", reconoció, al tiempo que aclaró: "La gente piensa que me entero antes, pero no es así. Mi papá me llamó a los pocos minutos, me ofreció venir y le dije que tenía el problema de mi gata. Me dijo: 'Traela que acá hay lugar'. Así que acá estamos".

"Con mi papá nunca conviví. Estoy muy agradecido de haber podido venir, porque puedo salir a caminar por los parques por ejemplo. En mi departamento, que es chico, no sé cómo la hubiera llevado". Mientras transmitía en vivo, el hijo de Alberto le agradeció además al equipo que trabaja en Olivos: "La realidad es que no estoy acostumbrado y no me gusta pedir nada. Honestamente no podría vivir acá, es gigante. En mi casa no tengo empleada doméstica. Soy una persona sencilla. No me gusta pedirle nada a nadie, ni siquiera plata a mi viejo".

Estanislao trabaja como diseñador gráfico freelance. "Quiero agradecer a la gente, que está siendo muy responsable y entendió la magnitud de todo. Yo también soy monotributista y me afecta en lo económico y lo laboral. Ahora no estoy trabajando, se me cayeron muchos trabajos. Pero al mismo tiempo, entiendo que la cuarentena es necesaria".

"Hay un gimnasio chiquito y le estoy sacando el jugo. Probablemente lo hicieron en la época de Menem. Tenía mucho polvo, se ve que nadie lo usaba", bromeó. "Estoy cagado de embole, por eso me la paso haciendo lives todo el tiempo. pero al mismo tiempo, no quiero ser malagradecido, ni arrogante. Quería agradecerle posta a la gente que está entendiendo que es un momento difícil para todos".

"Hoy a la mañana, cuando se tomó sus veinte minutos de su doble vida como presidente y padre, hablamos un poco de todo. Le conté en qué ando, qué estoy haciendo. Obviamente hay cosas que no le digo a mi viejo. Pero sí le dije que me parecía que estaba llevando bien el tema (la pandemia). Su respuesta fue: 'Ese es mi laburo'. Le dije que no creo en dios, pero que le agradezco a la vida que si esto nos tenía que pasar, fuera con él, que es responsable".

Pese a la agitada agenda del presidente, todavía hay un pequeño lugar para las chicanas de padre-hijo. "Seguimos discutiendo, obvio. El otro día le dije que me quería cortar el pelo y que lo iba a hacer yo solo. Me dijo: 'No seas boludo, ya sos lo suficientemente feo'". Alberto, dice su hijo, tiene esas cosas. "El otro día, por ejemplo, le respondió a una señora que le había preguntado por Twitter lo del ratón Pérez. Al rato, lo veo y le estaba mandando un audio al nene. Está en todo".

Pese a estar orgulloso de cómo su padre lidera la emergencia sanitaria, Estanislao reconoció que le preocupa el nivel de estrés que vive en este momento su padre: "Sabía que el laburo iba a ser así de pesado, más allá del coronavirus. Pero mi viejo tiene sesenta años. Es un nivel de estrés que yo no podría manejar. No lo digo porque sea su hijo. Está trabajando las 24 horas del día, todos los días".