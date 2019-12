"Soy la Chiqui, la casamentera": Mirtha Legrand habló sobre el romance entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco que nació en su mesa

Mirtha Legrand no podía no hablar en su programa sobre el romance entre la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el periodista Enrique “Quique” Sacco. Es que el primer encuentro entre ambos fue justamente en la mesa de “la Chiqui” antes de las PASO de agosto.

"Tenemos que hablar de un tema que está en todos lados hoy en la Argentina: el romance de María Eugenia Vidal", expresó Mirtha sonriente. "Ella estaba sentada a mi derecha y Quique Sacco a mi izquierda", les explicó a sus comensales. "Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y soy muy observadora, miro la mesa todo el tiempo. Parece que en ese momento, al salir, intercambiaron teléfonos", agregó.

Es que después del primer encuentro entre ambos, Sacco le pidió el teléfono de la ex gobernadora al senador nacional Martín Lousteau ya que era amigo y compañero de espacio político de la ex pareja del periodista, la fallecida Débora Pérez Volpín.

Fiel a su estilo, Mirtha contó que cuando se confirmó la relación le escribió a Vidal para intentar sacarle un poco de información para el programa; algo que consiguió. “Están viajando a Europa ahora. María Eugenia me mandó un mensaje por WhatsApp dándome las gracias", reveló entre risas. "Me puso, 'gracias Mirtha'", contó antes de autoproclamarse celestina en la relación. "Soy La Chiqui, la casamentera", agregó.

Sacco y Vidal fueron fotografiados por la revista Gente el domingo de la semana pasada cuando ambos habían ido a cenar a la parrilla La Brigada en San Telmo. Si bien habían armado el encuentro en el máximo hermetismo la aparición del cantante Luciano Pereyra hizo que aparecieran varios fotógrafos; y ahí ya no pudieron esconderse.

Ambos, según explicaron en su momento desde el entorno de la ex mandataria a BigBang, se encuentran en plena etapa de “conocerse” pero remarcan que Vidal “están enganchada”.