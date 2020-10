"Soy un pelotudo y el periodista sos vos": el tremendo cruce entre Eduardo Feinmann y Facundo Pastor por el escándalo de la familia Etchevehere

La disputa entre los hermanos Etchevehere en Entre Ríos da tela para cortar e incluso genera bronca entre periodistas. Un poco de eso se vio ayer cuando Eduardo Feinmann cruzó fuerte a su colega de A24 Facundo Pastor cuando ambos realizaban el pase en ese señal de cable. La escalada fue tal que Feinmann le dijo a su colega que “no le fuera a dar clases”.

Todo comenzó cuando los periodistas comentaban las novedades sobre el escándalo en Entre Ríos en donde el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, le reclama a su hermana Dolores haber usurpado una parte de la estancia Santa Elena. Ella, por su parte, afirma que le corresponde por la herencia familiar y decidió que el 40% de esas tierras sean cedidas al Proyecto Artigas.

Cuando empezaron a debatir el tema, Feinmann mostró una copia de la cesión de bienes que realizó Dolores en 2018 a la firma Mirus S.A por esos terrenos. Fue ahí cuando Pastor le preguntó si ese documento el escribano lo había presentado ante la Justicia. "El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores. ¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?", le dijo Feinmann

"Necesitás que la Justicia, pero Eduardo, siempre en un conflicto necesitás que la Justicia”, intentó argumentar Pastor, pero fue interrumpido por su compañero de señal. "No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido”, le retrucó Feinmann visible enojado.

"¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?". Una vez más, Pastor argumentó: "Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario”.

En el expediente, según pudo consignar BigBang, los papeles de la cesión no se encontraban aportados cuando el juez de Paz que subrogó en la causa, Raúl Flores, negó el desalojo del campo pero sí la declaración del escribano que relató cómo fue todo el proceso en 2018. Luego en la apelación sí se presentó ese documento. La defensa de Dolores, representada por Juan Grabois, sostiene además que no existe realizado el inventario de la sucesión, cosa que no es del todo cierto.

Es que en la causa quedó atentado que a Dolores le pertenece un porcentaje (el que ella habría cedido en 2018), pero nunca se estableció el lugar de todo el campo en el que estaba asentado el mismo. Es decir, nunca se dividió la parcela. Y luego, algo que objetan desde la defensa, en 2018 ella habría cedido, según el documento que mostró el periodista, esas tierras.

"Es que la señora de la que vos hablas ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?”, volvió a insistir Feinmann a lo que Pastor cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?”. Al ser interpelado por su colega en esta última oportunidad, Feinmann estalló en bronca. "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann, en lo que fue un cierre de alto impacto.