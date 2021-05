"¡Soy una artista!": la furia de Rocío Marengo contra Tinelli y su abrupta renuncia a ShowMatch

Pocos programas requieren de tanta producción como Showmatch, es cierto. Con tantas opciones para jugar con la audiencia, Marcelo Tinelli se convirtió en un experto en estirar los tiempos de las parejas del certamen que enganchan rápido con los televidentes y de demorar no sin mayores recaudos las salidas de otras, con menor aceptación popular. Hasta ahí, nada nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió? Rocío Marengo no se bancó la postergación y se convirtió en la primera participante en renunciar al ciclo del "Cabezón" sin siquiera haber pisado la pista. ¡Todo un récord!

Todo sucedió durante la noche del martes. Cerca de las 22:50, Tinelli se despidió de la pantalla, pese a que todavía le quedaban otros diez minutos de aire. Lo hizo después de presentar a la pareja de la actriz Romina Richi y el bailarín Juan Manuel Palao sobre quien estuvo varios minutos elogiando su físico. Esa demora hizo que quedara afuera del programa Marengo, quien no se bancó el desaire y anunció de forma intempestiva su renuncia a La Academia.

Durante sus palabras de despedida, Tinelli no hizo mención a la postergación de Marengo. Atento a lo que sucedía en pantalla, fue Ángel De Brito quien encendió la mecha en Twitter: "Marengo quedó afuera". Dos minutos después, la propia Rocío le respondió: "Recién renuncié. No me merezco quedar afuera. Soy una artista. Hasta un nuevo proyecto".

Según anunció el conductor, los participantes de la segunda gala serán Flor Vigna con Facu Mazzei; El Polaco con Barby Silenzi, Viviana Saccone, Sofía "Jujuy" Jiménez y Mario Guerci. Cabe recordar que el concurso irá de lunes a jueves y el viernes estará reservado al humor político con Politichef. Este segmento comenzará el 28 de mayo, por lo que el próximo viernes no habrá programa.