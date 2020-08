"Soy una hija abandonada": Nicole Neumann recordó su dura historia familiar y habló del vínculo con su papá

La modelo, conductora y panelista televisiva Nicole Neumann se emocionó al escuchar las novedades de la feroz pelea entre José Luis "El Puma" Rodríguez y sus hijas Liliana y Lisbeth, que desde hace mucho tiempo no tienen contacto, y luego de que días atrás el propio cantante dijera que si sus hijas morían “no pasa nada” porque se verán “en el cielo”.

Algo acongojada, Nicole se mostró emocionada y horrorizada por la frase del Puma y recordó la dura relación con su propio papá, Bernd Unterüberbacher, a quien conoció recién a sus 18 años, ya que el hombre la había abandonado. Todo ocurrió esta mañana en el programa de El Trece “Nosotros a la mañana”.

“Imaginate lo que es para un hijo… Yo me imagino desde el lado de mi padre, que lo conocí a los 18 años, que te nieguen de esa manera, que un padre diga “nos veremos en el cielo” es muy doloroso”, relató Nicole, visiblemente afectada por el tema. Pero en este sentido, la modelo y conductora aprovechó para abrir su corazón y contar su propia historia familiar.

“Yo lo miro como hija abandonada y lo miro también como mamá. No puedo pasar una semana sin mis hijas. ¿Sabés lo que me cuesta? El primer año de separada, cuando se iban con el papá, me quedaba llorando atrás de la puerta”, confesó Nicole. “Y eso que yo soy hija abandonada por un padre durante 18 años y ahora… Te diría prácticamente lo mismo. Igual no lo entiendo”.

Nicole deslizó que no tiene mucho vínculo con su adre, que en la actualidad vive en Suecia.

“¿Cómo puede ser que un padre se resista o no muera por ver a sus hijos haya pasado lo que haya pasado?”, preguntó Nicole, algo enojada con el Puma Rodríguez, pero también recordando su propia historia. De inmediato, el panelista Tomás Dente le comentó si odiaba o no a su padre, a lo que Nicole respondió: “No, yo nunca le planteé ni un por qué. Simplemente lo recibí cuando apareció y fue como decir ‘qué bueno que hoy puedo tenerte en mi vida, no importa lo que pasó antes’”.

LA POLÉMICA POR EL PUMA

Todo comenzó días atrás cuando el cantante José Luis “El Puma” Rodríguez contó que la relación con sus dos hijas es inexistente, que no tienen diálogo, y dio a entender que tampoco es algo que le importe demasiado. En un Instagram Live, cuando le consultaron qué sentiría si una de sus hijas muere mañana y no tuvo tiempo de hacer las paces y su respuesta fue muy tajante: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”, dijo entre risas.

Como no podía ser de otro modo, las dos hijas, Liliana y Lilibeth, grabaron un mensaje donde le respondieron con mucha dureza al Puma. “Ningún padre que ama a sus hijas habla así”, respondieron, y agregaron que cada vez que necesita promocionar un libro o una serie las utiliza. “Si te conviene mencionarnos, de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios”, sostuvieron.