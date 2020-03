Irresponsable: Tinelli no pidió disculpas por violar la cuarentena y dijo que es "vecino de Esquel"

Unas horas antes de que Alberto Fernández anunciara el aislamiento social preventivo y obligatorio, el conductor de televisión Marcelo Tinelli, volvió en un avión privado a Esquel junto a su familia con el objetivo de pasar la cuarentena hasta el 31 de marzo en esa ciudad al pie de la cordillera, en la provincia de Chubut. Tras viralizarse una serie de fotos en el aeropuerto, Tinelli arrojó una llamativa excusa que no cayó para nada bien.

Todo ocurrió ayer, cuando Tinelli, flamante presidente de la Superliga del fútbol, conductor del Bailando y miembro del Plan Argentina contra el Hambre viajó a Esquel junto a su familia para permanecer allí los días de cuarentena obligatoria. Todavía no se había hecho público el anuncio, pero cuando el conductor televisivo viajó ya estaba prácticamente confirmada la noticia del aislamiento.

Ni bien llegó fue filmado por medios locales y las imágenes no tardaron en viralizarse. En las redes sociales recibió fuertes críticas, sobre todo porque más allá de que hasta ese entonces no regía la obligación de permanecer en los hogares, sí existía un planteo del gobierno para que sólo salgan quienes deban ir a trabajar, y puntualmente se enfatizó en que no debía haber turistas recorriendo el país. De hecho, desde el jueves rige una prohibición para el transporte de media y larga distancia en todo el país, justamente con el objetivo de desalentar el turismo.

Pero lo más llamativo ocurrió horas después, cuando consultado por medios de Esquel, Tinelli se defendió con un argumento insólito, al considerarse un “vecino de Esquel”. En esa ciudad, el empresario tiene un campo y una estancia que suele utilizar para días de descanso. De hecho, su domicilio es en la Ciudad de Buenos Aires.

"Entendí, después de hablar con el gobernador y las autoridades, que no había ningún tipo de problema. Sentía que mi familia estaba bueno, así como hay gente que se fue al country en Buenos Aires para pasar este aislamiento, nosotros podíamos estar en esta casa. "Estamos ante una guerra bactereológica difícil de detectar cuáles serán las consecuencias. Lo vivo con mucha preocupación, es un tema mundial, hay buenas medidas tomadas desde el Gobierno nacional, evaluando cómo se ha movido el mundo", agregó Tinelli.

Tinelli viajó en avión privado y permanecerá en el campo durante la cuarentena, que según anunció el presidente anoche se extenderá hasta el 31 de marzo, con el objetivo de evitar la expansión del coronavirus. Ayer mismo, además, en las rutas hacia la Costa Atlántica se concentró un gran caudal de autos y los vecinos de Pinamar se organizaron para impedir el ingreso de turistas a la ciudad.