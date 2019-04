¡Star Wars: The Rise of Skywalker! Se conoció el trailer del último film que pone fin a la saga iniciada en 1977

¡El gran día llegó! En medio de los próximos “tanques” que estrenará The Walt Disney Company en la pantalla grande –tal es el caso de “Avengers: Endgame”; “The Lion King” o “Aladdín”, entre muchos otros- la compañía del ratón paralizó los corazones de propios y extraños este mismo viernes al revelar el avance de lo que será la última película de Star Wars en muchos años.

En medio de la 13ª Star Wars Celebration, el evento para fans de la franquicia de Lucasfilm y Disney, que se llevó a cabo en Chicago, Estados Unidos, se lanzó el primer tráiler de la película que le pondrá punto final a la historia de la familia “Skywalker”.

Y es que según adelantaron desde Disney, el Episodio IX -titulado Star Wars: The Rise of Skywalker (El Ascenso de Skywalker) - no solo cerrará la última trilogía de la Guerra de las Galaxias iniciada en 2015 con “Star Wars: The Force Awakens”, sino que además culminará la historia que comenzó contando George Lucas en 1977 con “Star Wars: Episode IV: A New Hope”.

En el tariler de la película que se estrena el 20 de diciembre en todos los cines del mundo y que dura poco más de dos minutos, se puede ver a Rey (Daisy Ridley) como ya una experta maestra Jedi, así como también revela la aparición de históricos y queridos personajes de la franquicia como Leia (Carrie Fisher, quien falleció en 2016) y Lando Calrissian (Billy Dee Williams).

La General Leia Organa, interpretada por Carrie Fisher aparecerá por medio de escenas descartadas que la actriz grabó para The Force Awakens, pero que por distintas razones no fueron utilizadas. También regresará Mark Hamill como Luke Skywalker, aunque hasta el momento se ignora si será a través de un flashback o como un fantasma de la Fuerza.

Sin embargo, los fanáticos se detuvieron en la fría y familiar risa del final, ya que pertenece al Emperador Palpatine (Ian McDiarmid), quien fue el villano principal en las primeras seis entregas de la saga. Episodio IX volvió a quedar en manos de J.J. Abrams, quien dirigió The Force Awakens y reemplazó al director previsto inicialmente para este film, Colin Trevorrow.

El responsable ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, advirtió que la serie de películas de Star Wars (una por año desde que Disney compró los derechos de LucasFilm) se tomará una "pausa" después del gran estreno de diciembre. "No hemos anunciado ningún plan específico para otras películas después", dijo Iger en diálogo con Bloomberg Television.

Si bien detalló que "se están desarrollando películas” sobre Star Wars, aseguró que no las han dado a conocer debido a que pretender darle un descanso a los fans. "Haremos una pausa, un poco de tiempo, y reiniciaremos porque la saga de Skywalker llega a su fin con esta novena película. Habrá otras películas de Stars Wars, pero habrá un poco de pausa", aseguró.

De esta manera, Disney planea dejar de lado las películas para abocarse a las series sobre el producto creado por George Lucas. Sin ir más lejos, The Mandalorian, la serie de Star Wars a cargo de Disney, llegará a finales de 2019 para competir de forma directa contra Amazon, Netflix o HBO con su propio servicio de entretenimiento vía streaming. Esta gran apuesta representa la primera serie, no animada, en introducirnos al basto mundo de La Guerra de las Galaxias.

Se trata de una de las series con mayor presupuesto -100 millones de dólares para su primera temporada- superada solo por Game of Thrones. The Mandalorian se ambientará en una periodo de tiempo ficticio entre “El retorno del Jedi” y “El despertar de la fuerza”.

La serie sigue los pasos de un mercenario mandaloriano solitario (como Jango y Boba Fett) en sus viajes por la galaxia antes del nacimiento de la Primera Orden y alejado de la autoridad de la Nueva República.