¿Stephen King es del Rojo? El sorprendente homenaje a Independiente en It 2 que se volvió viral

La película It 2, que se estrenó este jueves en todos los cines argentinos, causó furor entre los hinchas de Independiente. Si bien se sabe que el director, Andy Muschietti, es fanático del “Rojo”, ahora lo dejó en evidencia: en una escena aparece el célebre Stephen King tomando un mate con el escudo y los colores del club de Avellaneda.

Como no podía ser de otra manera, la captura de ese momento se volvió viral y causó gran alegría entre los fanáticos de Independiente. La foto de Stephen King tomando mate con el escudo del Rojo no pasó inadvertida, y hasta el propio club lo celebró con un mensaje en sus redes sociales: “Sí, el escudo más lindo de todos aparece en It. Sí, lo sostiene una gran leyenda. No, no suma una estrella, pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti”.

No es la primera vez que Muschietti deja lucir su fanatismo por Independiente en sus trabajos. En el corto “Fierrochifle” aparece un banderín del Rojo colgado en una pared. El director argentino de 46 años es un amante de las novelas de Stephen King. El estreno de It 2 fue muy bien recibido por la críticas.

“Soy de Independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente”, contó el director. Su hermana, Bárbara, relató que como no tenían yerba debieron usar lavanda.

Pero además, Muschietti relató que sí o sí quería que Stephen King tuviera una aparición en la película: “Tenés que saber que soy mufa, a todas las películas en las que estuve les fue mal”. “Yo no soy supersticioso”, le respondió al escritor. La escena estaba escrita de una manera, y al final, luego de unos cambios, terminó en una escena de comedia.