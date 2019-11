"Te amo, nunca me será sencillo decir lo Q siento": la "Icardeada" de Mauro y Wanda cumplió seis años... y un día

Bueno, no es exactamente hoy. Fue ayer. O fue ayer que se hizo público: sólo ellos saben cuál es la fecha exacta. Quién sabe cuál fue el día exacto en que Mauro Icardi y Wanda Nara comenzaron a tejer su romance a espaldas de Maxi López, amigo de Mauro, esposo de Wanda. Pero el 14 de noviembre de 2013, el entonces futbolista del Inter de Milan, por esos días un joven de apenas 20 años, publicó este tuit.

@wanditanara Te Amo, nunca me sera sencillo decir lo Q siento, PorQ descubri que esas 2 palabras llevan consigo 1 Sentimiento sin Limites!👌 — MauroIcardi (@MauroIcardi) November 14, 2013

Y así fue como Wanda se convirtió en un sex symbol por el resto de su vida, y así fue como ella se convirtió para siempre en el símbolo de lo prohibido, y así fue como su enamorado, Mauro Icardi, se convirtió para siempre en el prototipo del traidor, el nombre para recordar irónicamente cuando se celebra el día del amigo. Y así fue como Wanda hizo enojar a la Negra Elizabeth Vernaci, que entonces, sin eufemismos, dijo esto:

Alguien dijo: "Si mañana no explota el mundo, pega en el palo". Así de enorme fue la repercusión del romance.

@wanditanara Te Amo, nunca me sera sencillo decir lo Q siento, PorQ descubri que esas 2 palabras llevan consigo 1 Sentimiento sin Limites!👌 — MauroIcardi (@MauroIcardi) November 14, 2013

En Twitter todo el mundo parecía asombrado por la noticia:

Epa.... el tuit de @MauroIcardi triángulo amoroso ... @wanditanara | Hoy tuiter está explosivo pic.twitter.com/hSQEQK9dOd — Nicolás Magaldi 🎯 (@ngmagaldi) November 14, 2013

Fue el día en que la red del pajarito enloqueció, uno de los megachimentos que más divirtió al universo, exceptuando, claro está, al pobre maxi.

Ese mismo día, Wanda contó cómo fue la historia a través de Ciudad Góti-K, el programa radial que Jorge Rial tenía por entonces.

"Yo me levanté y me encontré con todo esto. No sé si le habrán hackeado la cuenta. Vi la tele y todavía no tuve la posibilidad de hablarlo con él. Si hubiera algo extraño o de esconder nunca lo hubiese mencionado en Twitter. Desde mi lugar no había nada extraño", dijo Wanda, y agregó, para sorpresa del universo: "Él (por Mauro) se separó de la novia y tuvo un lugar de confidente en mi vida. Me vio llorar y simplemente me escuchó. Yo sí, muchas veces lo aconsejé. Los tuits de él empezaron después de la separación. Nuestro entorno, nuestros amigos, incluyéndo él, sabían que con Maxi estábamos en crisis".





¿Nunca sentiste que había algo más?, le pregunto Jorge Rial. "No, no, siempre nos vimos en mi casa y nunca noté nada extraño. Soy madre de tres hijos y las mujeres pueden entender el miedo que tiene una cuando se separa. Quien puede fijarse en una mujer con tres hijos, con tres cesáreas. Él me estuvo llamando para ver cómo estaba y seguramente nos debemos una charla. No estoy enojada con Mauro pero cuando conocés la historia y sos amigo y tomás una postura, quizás entiendo que por el afecto que me tiene a mi, él está tomando partido por una parte".



En un momento de la entrevista, Wanda sostuvo: "Qué le voy a recriminar a Maxi, estamos separados. Ya está, peor que eso, qué va a pasar. Yo quiero mantener una buena relación y quiero que él la tenga conmigo". Como se sabe, no tuvo suerte en su deseo. Wanda dijo también: "El tema económico es un tema que no me quita el sueño. Yo sé que a los nenes no les va a faltar nada, primero, por la parte del padre, y después de la mía".

Han pasado seis años y un día, y aquel romance, que cayó entre los argentinos como una especie de bomba atómica, sigue en pie.