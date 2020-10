"¡Te amo, papá!": los emotivos saludos de Dalma y Gianinna por el cumple número 60 de Diego Maradona

Diego Armando Maradona cumple este viernes 30 de octubre 60 años, y además de haber sido homenajeado por deportistas de todo el mundo, el "Diez" recibió a través de las redes sociales dos saludos muy especiales de parte de sus hijas Dalma y Gianinna.

Dalma y Gianinna le dedicaron emotivos mensajes a su padre por su cumpleaños.

A pesar de que la relación entre las chicas y el ex futbolista a veces atraviesa momentos duros, lo cierto es que ambas aman a su padre, y lejos de querer generar más distancia, este viernes decidieron dedicarle tiernos mensajes a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

La primera en escribir fue Dalma, quien publicó una foto donde se la ve a upa de su papá cuando era una niña. En la camiseta, Maradona llevaba el número 10, por lo que ella escribió: "Sumale 50 a esa camiseta y ¡sé feliz siempre! ¡Te amo papá!".

Contento, el ex jugador de fútbol le contestó a su hija a través de una storie, en la que le escribió a Dalma que la llevaría a upa "hasta el fin del mundo" y que la ama.

Por su parte, Gianinna le dedicó a su papá un posteo mucho más largo y cargado de emociones, en el que recordó varios de los momentos que pasaron juntos durante toda la vida.

"Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica, hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy, pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo", sostuvo en su Instagram Gianinna.

Del mismo modo, la hija de Diego le deseó un hermoso cumpleaños, y le dijo al "Diez" que es "el papá más auténtico del mundo que podía elegir" para su vida. Emocionado, él le contestó que le encanta la foto publicada, y que daría cualquier cosa por volver a estar acostado con su hija en la cuna.

Maradona compartió también en sus redes sociales un video de Dieguito Junior, el hijo que tiene con Verónica Ojeda, en el que el pequeño le dedica un especial saludo a su padre. "Yo también te amo, mi vida", le contestó él.

Más allá de estos especiales saludos, este viernes Diego compartió un video en el que aparecen reconocidos deportistas, con saludos y buenos deseos para el cumpleaños del "Diez".

Entre los que aparecen en la grabación se encuentran Ronaldinho, Ronaldo, Luciana Aymar, Juan Martín del Potro, Adolfo Cambiaso, Sergio Goycochea, Peque Schwartzamn, Hernán Crespo, Carlos Tévez, Sergio Romero y muchos otros más.