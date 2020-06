"Te anulo con sólo mostrarte una teta": la furia de Noelia Marzol contra los haters tras la censura en Instagram

El video que subió la actriz y bailarina Noelia Marzol a su cuenta de Instagram para promocionar el regreso de forma online de la obra “Sex” generó una catarata de denuncias por ese contenido en la red social que generaron la bronca de ella, algo que quedó plasmado en otro video que grabó, subió y también desató un fuerte impacto.

A diferencia del anterior, y como mencionó en sus historias de Instragram, para mandarle un mensaje a sus haters, Marzol utilizó un atuendo de oficinista. “Vulnerable sos vos, que te anulo con sólo mostrarte una teta. Amo que todo lo que hago pienses que lo hago para calentarte cuando de verdad ni siquiera existís, eso me da mucho morbo”, sostuvo la actriz en uno de los pasajes del video.

“Dijeron que el vídeo anterior les molestaba porque no tenía el lenguaje apropiado, pero me gustaría que se pongan a pensar cuántas veces por día decimos la palabra 'puta'”, remarcó Marzol que, para evitar que le bajen el contendido, se cuido hasta de censurar esa palabra cada vez que la decía.

“Me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que vos te calientes. Me gusta ver lo que genera mi presencia y mi actitud, también lo que pienso y lo que digo”, señaló la bailarina, que agregó: “Si una mujer quiere tener sexo casual rompe con un orden y escandaliza. A mí no me interesa saber qué pensás sobre lo que tengo puesto, así que no me subestimes”.

Por ultimo, dejó una reflexión sobre el empoderamiento que le genera a ella toda la situación. “Pero no me callo la boca porque calladitas nos hicieron siempre. Cada vez que piensan o dicen todo lo que me van a hacer, sabiendo que eso nunca va a suceder, a mi me llena de poder”, afirmó.