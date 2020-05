"Te chupó un huevo Tobal": el carpetazo de Ángel De Brito a la "China" Suárez por el embarazo que perdió la actriz

"No me rompan más las pelotas porque estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca". Ese fue el lapidario mensaje con el que Eugenia "la China" Suárez intentó ponerle un fin al cruce que mantenía en redes sociales con Cinthia Fernández, después de que la bailarina la acusara de hipócrita al criticar el investigado negocio de las maquinitas faciales del que, de acuerdo a las capturas publicadas por la también panelista, la actriz también formaba parte. En el ida y vuelta, la ex panelista de Los ángeles a la mañana metió al conductor del ciclo, Ángel De Brito, en el baile. El filoso tweet de la ex Casi Ángeles y el carpetazo con el que le respondió el periodista.

De Brito abrió su ciclo radial El Espectador de CNN con el tema y reveló que mantuvo en privado una charla con la actriz, quien atraviesa su quinto mes de embarazo. "En público puso: 'No dejás tranquila a una embarazada'. Bueno, si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de embarazadas. Te puedo hablar de Tobal", recordó el periodista sobre el diálogo.

"Te puedo hablar de Tobal. Hablame China Suárez de Eugenia Tobal. Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo, Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que era la China Suáreza casualmente", recordó el conductor.

Le chupó un hue... lo que le pasaba a su compañera y a otra mujer"

“No digo que no fuera culpa de Cabré, obvio que es culpa del tipo siempre, que es el infiel, pero a ella le chupó un hue... lo que le pasaba a su compañera y a otra mujer. Entonces. ¿qué me hablás de embarazadas?”, cerró.

El carpetazo de Ángel De Brito: la historia de la "China" Suárez y Eugenia Tobal

En 2011, un año después del escándalo por su abrupta renuncia a la gira final de los Teen Angels, su por entonces novio, Nacho Viale, tomó la posta de la carrera y consiguió que firmara contrato para sumarse a la segunda temporada de Los Únicos, la producción éxito en ese momento de Pol-Ka. Su rol era menor, pero era el primer trabajo de la actriz por fuera de la cuidada burbuja de la productora de Cris Morena. Fue, en efecto, la ficción en la que conoció a Nicolás Cabré, por entonces casado con Eugenia Tobal quien, para dolor de cabeza de Adrián Suar, también participaba de la novela.

Cabré y Tobal acababan de perder un embarazo. Ese fue el momento en el que los rumores comenzaron a circular con fuerza: la "China" y Cabré estaban saliendo. Fue la propia Tobal quien hizo público el escándalo y acusó a su ex marido de haberle sido infiel. La "China" tuvo la misma reacción que años después tendría al momento del comienzo de su relación con Benjamín Vicuña: primero desmintió todo y luego confirmó la relación, aunque aclaró que Cabré ya estaba separado al momento de estar con ella.

"No me importa que me traten de rompehogares, por que yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos", aseguró la "China" en abril del 2012, cuando confirmó su relación al participar del ciclo de entrevistas teatrales de Jay Mammón.

“Lo doloroso es que la persona que amás sea desleal. Eso va más allá de cualquier otra cosa. Yo soy leal, juré lealtad y cumplí hasta el último momento. Las grandes desilusiones dejan marcas, pero hoy esa página está dada vuelta”, reconoció Tobal en diálogo con la revista Gente. La “China”, por su parte, atacó por Twitter con un sugerente mensaje: “¿Hay algo peor que la clásica 'mosquita muerta'?”.

El affaire también le valió el enojo de Mirtha Legrand, quien le negó la invitación a su programa durante muchos años. "No la invitaría", reconoció la diva en su momento, en diálogo con el diario MUY. Pasarían al menos otros cinco años hasta que la "China" logró al ciclo de los almuerzos. "Al momento de empezar su relación con Cabré, la 'China' seguía con Nacho. Ese verano, incluso, se fueron de vacaciones juntos a la mansión de Mirtha Legrand en Uruguay. Fue una humillación pública".

Viale jamás habló de la ruptura, ni se hizo eco de los rumores de infidelidad. Sin embargo, Tobal se encargó de poner todas las cartas sobre la mesa. "Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó. No voy a esperar 35 años de mi vida para casarme y tener un hijo. Lo podía haber hecho antes, tuve relaciones largas", reconoció al momento de la separación con Cabré, al tiempo que apuntó contra la posición que tomó la "China" al momento de confirmar la relación con Cabré: "La situación se hizo pública y fue espantoso todo. Potenció el dolor. Pensé que iba a haber un cuidado más delicado de varias partes".

No es verdad que me separé en diciembre, me separé en enero"

"No es verdad que me separé en diciembre, me separé en enero", destacó, en alusión a las fechas que había dado Suárez al momento de blanquear su relación. Consultada sobre si su ex marido le había sido infiel, la actriz dijo que sí y luego de refirió al cuarto involucrado, Viale: "Pobre Nacho. La verdad, hay que decirlo, él siempre se mantuvo al margen".

Menos de un año después de la separación de Tobal y Cabré, la "China" y el actor confirmaban su embarazo. Nueve meses después, en julio del 2013, nació Rufina, la primera hija de la actriz. La pareja convivió algunos meses, pero se separó en febrero del 2014. "Me hubiera gustado que funcionara, pero tampoco me di mucho la cabeza contra la pared porque lo único que quería era que Rufi me viera bien a mí y a él. Y cuando yo no soy feliz en un lugar, no puedo transmitir eso. Rufi sabe que su papá va a estar siempre, es un padrazo".