"Te espero en la esquina": de Fort y Flavio, al día que cobró el Mago sin Dientes: las peleas vintage de la TV

Son tiempos en los que hay que mantener la calma. Si en 2020 nos iniciamos en esto de hacerle frente a una pandemia, este año ya somos expertos y podemos enfrentar al coronavirus desde nuestras casas. Así que el mejor consejo es que hagamos a un lado la ira y busquemos la alegría.

Por eso, el mejor camino que podemos elegir es el de la tranquilidad. Al menos hasta que pasen estos tiempos tan difíciles. Mientras le damos inicio a esta nueva etapa de aislamiento por poco más de una semana, en BigBang te invitamos a dar un paseo por las peleas más recordadas de la televisión argentina. Como para que la bronca sea sólo un mal recuerdo que vimos en la pantalla chica.

Flavio corrió con Fort



En 2011, Ricardo Fort y Flavio Mendoza protagonizaron uno de los momentos más violentos e insólitos del Bailando. El empresario chocolatero estaba en alza en la televisión, y cada vez que aparecía, el rating subía. Y en esa jornada, Claudia Ciardone, que había reemplazado a María Eugenia Ritó, la mala onda con Mendoza era evidente.

"Vos sos una invitada acá", decía el jurado. "A una mujer no le pego, por eso no te voy a pegar a vos", contestó el empresario, que ya había hecho intervenir a sus custodios para impedir que Mendoza se le acercara. Después de que Fort cuestionara la devolución del jurado a su novia, comenzaron una charla que terminó con una piña del empresario al jurado, hasta que intervino el personal de seguridad, mientras que Ciardone lloraba desde el centro set. "Hay que ubicarlo, hay que bajarle los dientes a esta marica", exclamó Mendoza, mientras se retiraba. Digno de volver a ver.

Piñas van, piñas vienen



Estudio de Crónica TV. 2010. Nadie esperaba que ésto pasara. durante el programa "Hechos y protagonistas", que conducía Anabela Ascar el cómico Torry Palenzuela y el productor Carlos Mandia protagonizaron un terrible enfrentamiento.

Al parecer, los dos hombres se tenían bronca desde el verano anterior, tras la suspensión de la fallida obra de Zulma Lobato “Con ésta los mato”, el cómico denunció a Mandia y a Jorge Kirovsky, diciendo que no le habían pagado lo convenido.

La conductora decidió reunirlos para una conversación cara a cara. No fue la mejor idea que pudo haber tenido. Hubo insultos entre uno y otro bando. En el momento indicado, Torry le pegó a Mandia, lo tiró al piso y erró todas las trompadas que lanzó. Ascar ya se había escapado junto con el Mago sin dientes. Era un descontrol. Una vergüenza. Torry se negó a volver al aire y se excusó: "Les pedí que no nos juntaran, no sé por qué lo hicieron".





El Dipy cobró

Metido de lleno en el espectáculo, Ricardo Fort produjo una obra que, por suerte, ya pasó al olvido. Se llamaba Fort con caviar y se estrenó en Mar del Plata, durante la temporada 2013. Entre los integrantes había dos personajes que se odiaban: uno era Fefe Baldino, un ex partipante del reality Soñando por cantar 2. El otro era el ahora famoso mediático El Dipy.

La bronca entre ambos comenzó con un mensaje de El Dipy en su cuenta de Twitter. "Fefe Baldino meó fuera del tarro! Ahora hay que aguantarse el parche! Hay que ser compañero, no tirar mierda!! Se acabó el reality ya papá", publicó el cantante de cumbia cuando escuchó las declaraciones del ex Soñando por bailar 2, en las que criticaba al propio Fort y a Vanesa Carbone, también integrante del elenco.

Baldino no se quedó atrás. Y las cámaras de Intrusos lo captaron todo. En los pasillos del teatro, le dieron inicio a un enfrentamiento que duró segundos pero alcanzó para que el cumbiero no molestara más. El Dipy se le fue encima a Baldino, Fefe lo agarró y lo tiró al piso. Los separaron. Pero un día después, el Dipy apareció con un labio roto y un ojo negro.

Te espero en la puerta

Entre los escándalos que surgieron de Gran Hermano 2016, uno lo protagonizaron Gastón Trezeguet y Francisco Delgado en el Debate, que conducía Pamela David. El recordado participante de la primera emisión y el ganador de la versión 2015, se trenzaron de la peor manera.

En aquel momento, cuando Gastón se negaba a creerle a Francisco que no había estado con Yasmila, otra participante y le lanzó: "Por qué te voy a creer ahora cuando hiciste toda tu carrera basada en un hijo que no era tuyo". Se lo dijo en relación al escándalo que vivieron cuando se confirmó que Fran era el papá de Ian, el hijo de Gisela Bernal.

Delgado se defendió: "Yo creo que Yasmila no está embarazada y yo no soy el padre". "Estoy tratando de salir de esta situación desagradable", dijo Pamela, incómoda. Pero el productor de Endemol no se quedó atrás e hizo enojar a Francisco hasta que decidió irse del piso, luego de insultarlo y decirle que lo esperaba afuera.

Daniel, el terrible

Nadie sabe cuál fue la razón de la bronca. Pero Cristian U y Daniel Gómez Rinaldi crearon la discusión más extraña de la pantalla chica. Ocurrió en BDV, en 2013, y finalizó con Ángel de Brito haciendo el papel de Willam Bu, el referí malo de Titantes en el ring.

"Sos un desubicado, un maleducado y un irrespetuoso. Yo estaba en la oficina preparando el programa que viene ahora y lo escucho al señor. Que no diga que me meto en su vida personal porque yo jamás me metí en su vida personal. Dije que estabas impuesto en un programa, nada más. Que pida disculpas por lo que dijo", disparó Rinaldi.

"¿Qué tanto griterío acá? Vamos a la calle y listo", le respondió el ex Gran Hermano ante las reiteradas llamadas de atención de Rinaldi. "¿A la calle a qué?", lanzó el chimentero, quien en seguida se abalanzó a su contrincante, pero siempre a distancia prudencial. "¿Qué, me vas a dar un beso?", lo provocó Cristian U. mientras De Brito contenía a ambos y pedía a los gritos un corte. Raro.





Salí de ahí, Maravilla



En 2009, en el ciclo Pasión de sábado, el desconocido Pablo Cabaleiro participó de una cámara oculta que le hicieron al intérprete a Ricky Maravilla. Cuando volvieron al piso, el cantante estaba muy enojado porque sentía que habían maltratado a sus bailarinas.

Mientas Marcela Baños intentaba calmarlo y Hernán Caire miraba desde lejos, Ricky repartió piñas para uno y otro de los participantes de la cámara. En una de esas trompadas, le voló el diente a Cabaleiro. El golpe sería con suerte para él porque ese día nació el Mago sin dientes y le llovieron las ofertas laborales.





Se le fue al humo



Todo lo que tiene de gracioso lo tiene de mal peleador. Ricardo Caruso Lombardi tuvo su propia pelea frente a las cámaras y pasó a la memoria de todos y todas. El entonces entrenador de San Lorenzo insultó y hasta se lanzó un par de golpes con Fabián García, uno de los colaboradores de Leonardo Madelón, su antecesor en el cargo.

Como resultado resultado de semejante papelón en Constitución, a la salida de TyC Sports: los dos estuvieron demorados en la comisaría 16ta por el incidente. Lo que siempre recordaremos es a Caruso tirándole la gorra al policía que intentaba separar y lanzando piñas a la nada mientras gritaba: “No me midas”. Épico.





¿Cuál recordás vos?