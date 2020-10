"¡Te fuiste de boca!": el reto de Lali al ex "Casi Ángeles" y la banca total a Nico Vázquez

Enterada desde España de la fuerte disputa que inició el ex Casi Ángeles Stéfano de Gregorio, Lali Espósito decidió levantar el teléfono y "ubicar" a su ex compañero de elenco. Además, se comunicó con Nico Vázquez y logró calmar las aguas.

El nuevo "capítulo" se escribió el fin de semana, cuando la actriz lo llamó a De Gregorio. "Lo cagó un poco a pedos a Yeyo", aseguró el periodista Ángel de Brito en su programa, justo cuando entrevistaba al otro protagonista involuntario del escándalo, Agustín "Cachete" Sierra.

"Te fuiste de boca. No era para este momento", habrían sido, de acuerdo al conductor, las quejas de Lali hacia su ex compañero de elenco. "También habló con Nico, porque es muy amiga de él y de Gime (Accardi)", aportó De Brito.

Atento a la información que daba el conductor, Sierra agregó que De Gregorio estaba al tanto de que ya había recompuesto su relación con Vázquez. "Él lo sabía. No comparto las formas. Lo conocemos de chiquito, sabemos cómo es, reacciona como quiere. Se levantó un día y quiso decir eso. No me puedo meter. Lo quiero con todas sus virtudes y defectos. Pero no hacía falta. No se lo merece ni él (por Vázquez), ni Gime, ni la familia".

Pese al llamado de Lali para aplacar las aguas y dar por terminado el escándalo, un allegado del actor en las redes sociales, De Gregorio cuenta que luego de sus polémicos tuits (de los cuales se retractó) recibió llamadas y mensajes por parte de Accardi que tomó como si fueran una amenaza. “Yo me callo porque recibí amenazas; no voy a subir ninguna foto con las putedeas que me comí de la mujer de Nico, ni las amenazas que me hizo”, afirmó De Gregorio.

El descargo de Nico Vázquez: "Seguís demostrando lo mala persona que sos"

"No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue: 'Teno te recomiendo más') en el contexto de una pelea, hace cinco años, por una equivocación de Agus. Pelea que jamás voy a hacer pública, para no exponerlo a él y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado".

El actor prosiguió con su descargo: "Ojalá crezcas y la próxima vez que quieras decirme algo sea en la cara o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. ¡Qué decepción! Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias. Está muy claro quién es quién. Fin para mi".