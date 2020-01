"¡Te lo pido por Diana!": el contundente mensaje de Kate Middleton a Meghan Markle por los nietos de Lady Di

Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutan desde mediados de diciembre de unas exclusivas vacaciones en Canadá. Instalados en una impresionante y millonaria mansión, los duques de Sussex se alejaron de la Familia Real y celebraron a miles de kilómetros de distancia las primeras Fiestas de su primogénito, Archie. Atenta a las diferencias entre los hijos de Lady Di, fue Kate Middleton quien, de acuerdo a la prensa inglesa, le realizó en los últimos días un extremo pedido a su cuñada: "Te lo pido por Diana".

Según consignan los medios ingleses, la duquesa de Cambridge le pidió a Meghan que sus hijos -los príncipes George, Charlotte y Louis- pudieran pasar más tiempo con su primo, Archie. En efecto, los pequeños lo vieron en contadas ocasiones desde su nacimiento, en abril del año pasado.

"Es lo que le hubiera gustado a Diana", aseguran que le espetó, en un intento por convencerla. "El deseo de Kate es que, ahora que Archie está más grande, puedan pasar más tiempo juntos todos los primos. Todo sería a puertas cerradas, dado que ninguno de los niños aparece con frecuencia en actos públicos", precisan. Tiempo atrás, fue la propia Kate quien se refirió al vínculo que mantienen sus hijos con Archie. "Ellos lo adoran", reconoció en un recorrido oficial.

Otra de las "jugadas de Kate" para acercar posiciones fue incorporar el nacimiento de Archie al video resumen que compartieron los duques desde su cuenta de Instagram para destacar los hitos del 2019. "Fue después de que la Reina decidiera publicar su postal navideña y excluyera en los retratos de su escritorio a Harry, Meghan y Archie", destacan desde el entorno de Kate.

Meghan Markle y la dramática entrevista en la que se puso a llorar al hablar de la Familia Real que enardeció a William

Meghan Markle desembarcó en la Corona el 19 de mayo de 2018, día en el que se casó en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor con el príncipe Harry. Desde entonces, la ex actriz estadounidense disfrutó de los beneficios de la realeza, pero sufrió en carne propia los constantes ataques de la prensa y embestidas familiares, la mayoría encabezadas por su cuñado y heredero al trono británico, el príncipe William.

Pese a los constantes ataques que recibió, Meghan siguió adelante con el objetivo que se puso cuando accedió a abandonar su carrera artística: abocarse de lleno a las organizaciones de caridad de la Corona. Lejos del poco apoyo que el príncipe Carlos le dio en su momento a la difunta princesa Diana, Harry no sólo acompañó a su mujer, sino que además se enfrentó a los medios y al establishment de modo directo por las críticas que catalogó como racistas hacia su mujer.

Hasta ahora, el único que había hablado al respecto fue Harry, quien demandó a los principales medios ingleses por difamar e intentar “arruinar” la imagen de su mujer. Sin embargo, la relación se terminó de quebrar con la entrevista que la duquesa dio en el marco de su gira por África.

En octubre del año pasado, Meghan y Harry fueron entrevistados por el periodista Tom Bradby, quien además es un público amigo del príncipe. Al natural y sin demasiada producción, la duquesa se mostró relajada hasta que Bradby le preguntó por el acoso mediático que sufre desde que se hizo pública en 2016 su relación con el hijo de Lady Di.

“Harry está obviamente muy preocupado y está intentando protegerte de lo que él siente que su madre tuvo que sufrir. ¿Cuál es el impacto que esta situación tiene en tu mente y en tu cuerpo?”, indagó el amigo del príncipe.

Lejos de esquivar el tema, Meghan se mostró visiblemente movilizada por la pregunta y se quebró al responder e hizo un esfuerzo por contener sus lágrimas. “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, atraviesa un momento de mucha vulnerabilidad que es un desafío. Después, cuando tenés un recién nacido…”.

“Especialmente para la mujer es mucho. Si a eso le agregás todo esto (por las agresiones de los medios), cuando estás aprendiendo a ser mamá y recién casada es… Gracias por preguntar, porque no muchas personas me preguntaron si estaba bien. Pero es algo muy real lo que me toca vivir detrás de las pantallas”, respondió. El amigo de Harry insistió un poco más: “¿Sería justo decir que no estás bien y que todo esto es una carga?”. Sin dudarlo, Meghan lo miró a los ojos y le respondió: “Sí”. Minutos después, la duquesa sumó: "Esto no es vivir... es simplemente existir".

En esa misma entrevista, Harry habló por primera vez de la mala relación que mantiene con su hermano. "Parte de este papel, parte de este trabajo y esta familia bajo la presión que está, inevitablemente suceden cosas. Somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente, estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará para mí. No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho y la mayoría de las cosas se crean de la nada".

