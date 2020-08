"Te mandaron sopitas y calditos": la chicana de Marley a Vicky Xipolitakis que salió en vivo

El polémico audio de la vedette Victoria “Vicky” Xipolitakis en donde le pedía a un almacén boutique varios productos a modo de canje iba en algún momento a volver a dejar en el centro de la escena a la griega y eso pasó ayer durante la transmisión del programa “Por el mundo en casa” (Telefé) que conduce Marley. Al momento del brindis final, la producción se encargó de hacerle una broma a la vedette.

“Te mandaron la sopita y los calditos. ¡Hace el posteo, eh!”, lanzó uno de los productores del conductor, mientras la vedette se reía y le entregaba esos productos. “Me dio gracia”, fue la respuesta de Vicky cuando Marley directamente le preguntó por el escándalo.

Cabe recordar que toda la polémica sucedió a mediados de mes luego de la filtración de diferentes audios en los que Xipoolitakis le exigió una gran cantidad de productos a dos emprendedores para hacer un canje en sus redes sociales. Entre los alimentos que exigía al almacenero, se encontraban "queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar". "Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos", agregó.

Pero no conforme con su primer listado, Vicky agregó: "Arroz, lata de atún, queso rallado y juguitos". "Me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado", pidió.

En el primer audio se la escucha decir: “Te soy sincera, me llegaron las cositas pero me cuesta mucho agradecerte porque no era lo que habíamos hablado. Es muy poquitito y la verdad es que me trae problemas y le fallaría a las otras marcas. Yo te pasé un montón de cosas”.

Enojada, Vicky detallo: “Me llegaron unos mantelitos para la mesa que son como de plástico pero son bonitos, capaz para los nenes. Un felpudito de entrada, uno para el baño y un apoya vasos, ni en cantidad ni nada, uno solo como de cuatro. Una tacita y un mate. Pero yo te había pasado un montón de cosas y la verdad es que llegó muy poquito. Fijate cómo lo podemos solucionar por favor”.

Sin perder la calma, el emprendedor le explicó que se trata de un negocio "chico" y que pueden ampliar el volumen del canje: “Como te habíamos explicado, somos un emprendimiento chico de dos personas. De hecho, todo lo que tenes ahí está fabricado por nosotros, no somos una gran empresa, ni una fábrica. No hay problema, eso que te mandamos es lo que te podemos mandar porque a nosotros nos cuesta un montón de esfuerzo".

A raíz de los insólitos audios de Vicky pidiendo canjes a todo comercio o emprendimiento que le aparecía en el feed de Instagram revivió un viejo conflicto con Naselli. La polémica estalló, una vez más, luego de que la ex vedette justificara su necesidad de hacer canjes con el hecho de que no tiene otros ingresos económicos y dedica todo su tiempo al cuidado de su bebé, Salvador Uriel.

En ese sentido, Vicky remarcó que "es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen que no nos falte nada" y agregó: "No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo...". A su vez, la mediática dio a entender que el arreglo económico al que llegó con su ex marido en diciembre de 2019 no le alcanza para cubrir los gastos de su hijo.

A través de su abogada, Guadalupe Guerrero, el empresario filtró varios detalles de lo que fue su relación con la mamá de su hijo y una llamativa versión sobre su inolvidable presentación en el programa de Susana Giménez, hace ya tres años. "Yo voy a contar otra cosa: al programa de Susana fue engañado, por ejemplo. Le dijeron que iba a un casamiento. Es una primicia", aseguró Guerrero en Los Ángeles a la mañana.