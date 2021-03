“Te vas a la p… que te parió”: el escándalo del hermano de Susana Giménez en un restaurant de Uruguay

Otra vez. El hermano de Susana Giménez protagonizó un nuevo escándalo en Uruguay. Desde mediados de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Patricio Giménez se instaló en Punta del Este. Cobró protagonismo por algunos posteos en Instagram y, un tiempo después, por pedido de la diva, Pato bajó el perfil. Pero le duró poco.

Hace pocas horas, Giménez fue a un restaurante en Maldonado, a pocos kilómetros de Punta, junto a varios amigos. Hasta ahí no pasaba nada. El problema llegó cuando el hermano de Susana entró a la reconocida parrilla con Rumba, su perra. Como sucede en la mayoría de los bares y restaurantes, el ingreso con mascotas se encuentra prohibido. Así se lo hizo saber el dueño del lugar apenas se sentó en una de las mesas más grandes.

Patricio con su hermana en Punta del Este.

“Disculpe, señor. Lo molesto porque aquí no se permite el ingreso con animales”, le dijo Alberto Sena, el dueño a Giménez. Con amabilidad y respeto, el hombre le dijo que no podía permitir que la mascota se quedara ahí para que se respetaran las normas de higiene. “Puede dejar a su animal afuera, así les podemos servir la comida”, finalizó. A Patricio no le gustó para nada la propuesta. Se levantó enfurecido ante la mirada atónita de los clientes del lugar.

Modo guasón: En sus historias, Patricio subió un video con su perra.

Al mejor estilo youtuber, Pato sacó su celular del bolsillo, encendió la cámara y empezó a grabarse mientras gritaba: “Acá en La Balanza. Rumba, nos vamos a otro restaurant como la gente. Agradecido a mis amigos que todos nos fuimos a la mierd…, cuando no aceptaron a Rumba, te vas a la put… que te parió, hijo de put… de la Balanza”. Gritó contra el dueño del lugar hasta que salió a la calle.

El hermano de la diva y su perrita Rumba.

Pero el susto se apoderó de todos cuando a los segundos, el hermano de Susana ingresó otra vez a los gritos. “La Balanza, simplemente La Balanza. ¡Acá no me dejan entrar con Rumba! ¡Alberto no me deja entrar con Rumba! ¡Fenómeno, este es el boliche divino de Maldonado! ¡Pásenla divino, soretes!”, les dijo Patricio, mientras se grababa con su teléfono.

Al ser consultado por medios uruguayos, el dueño del restaurante dijo que lo que ocurrió con Giménez fue un “desagradable incidente”. En tanto, el hermano de la diva de los teléfonos se limitó a subir varias historias a su cuenta de Instagram en las que se lo ve en un bote, en el medio de la laguna de La Barra, con su inseparable perra Rumba. Ahí sí no tuvo problemas para ingresar.