"Te voy a cag... bien a trompadas": la furia del Coco Sily con Fernando Iglesias

Luego de que se conociera el altercado con empujón incluido que protagonizó el diputado del Frente de Todos Carlos Vivero con su par del PRO Fernando Iglesias, el humorista Coco Sily amenazó en su programa radial con "cagar a trompadas” al legislador opositor. ¿El motivo? Nada tuvo que ver con el cruce por el que el PRO ahora reclama la expulsión de Vivero de la cámara, sino con las violentas declaraciones en las que Iglesias equiparó a Estela de Carlotto con la dictadura militar. "Mirá para todos los costados cuando salgas, porque si te cruzás conmigo, te voy a cagar bien a trompadas", lanzó el actor.

La polémica se generó cuando el funcionario dijo en plena sesión por el proyecto de Ganancias: "Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso". Y luego Iglesias increpó: "¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al homologar a la referente de Abuelas de Plaza de Mayo con la dictadura, el actor lanzó el mencionado exabrupto en radio y estalló la polémica en Twitter, con opiniones a favor y en contra de los dichos de Sily.

El escándalo llegó a programas de televisión como Polémica en el Bar (América TV), donde Flavio Azzaro defendió al artista y tildó al político de "provocador serial". Mientras que Chiche Gelblung enfatizó que Sily no puede usar la radio para emitir un mensaje violento.

Además, Gelblung señaló: "Fernando Iglesias tiene razón. Primero Carlotto se abrazó con Macri durante cuatro años y ahora pide que vaya preso".