"Tendría que salir a aclarar": Analía Franchín hablo de la "ayudita" de Paulina Cocina a Claudia Villafañe

Luego de que Paulina Cocina relatara en la mesa de Juana Viale que ayudaba a Claudia Villafañe, ganadora del certamen de cocina, mientras participaba de Masterchef Celebrity, Analía Franchin se pronunció al respecto.

"No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, había revelado Paulina en diálogo con Juana.

"Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas", agregó. "Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’".

"Me parece una declaración poco feliz, porque si es cierto me parece injusto", expresó al respecto Analía en Intrusos. "La consigna se supone que es secreta hasta que entrás al estudio”, agregó en relación al hecho de que Paulina reveló que Claudia ya sabía qué se iba a cocinar antes de grabar.

"Si a vos te dicen 'hoy vamos a hacer algo con papas, o lomo, o cerdo' eso te brinda una ventaja extra de poder aprenderte una receta antes. Que, de todas maneras, después la tenés que ejecutar”, continuó.

"Si de algún modo se les filtro la consigna a un participante antes de entrar, no está bueno", remarcó. "Porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Así es mas fácil pasar la prueba". La panelista opinó además que Claudia "tendría que salir a aclarar esto".

"¿Si creo que Claudia Villafañe es capaz de hacer trampa? No la conozco tanto como para responder", cerró muy picante Analía, quien perdió la final del reality contra la ex mujer de Diego Maradona.