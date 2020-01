"Tenemos muchas cosas en común": Julieta Prandi habló de su relación con Guido Sardelli, el baterista de Airbag

Luego de haberse separado, y a solo unas pocas semanas de haber confirmado su romance con Guido Sardelli (31), el baterista de la banda Airbag, Julieta Prandi (38) se animó a contar detalles de su relación con el músico, con quien asegura que conectó muy bien desde el primer momento en que lo conoció.

“A Guido me lo presentó su hermano Pato. Pato ya me había invitado varias veces a sus recitales, y ese día como no venía de una buena semana y decidí ir con una amiga para despejarme y relajarme un poco", contó la modelo en una entrevista con la revista Caras.

Aunque aseguró que todavía no está enamorada, y que no tiene una relación formal con Sardelli, lo cierto es que la rubia sí comentó que ambos se están conociendo, ya que ella está en Villa Carlos Paz con la obra Atrapados en el Museo, mientras que él se encuentra en Punta del Este para grabar un nuevo disco.

Según Prandi, al baterista lo conoció octubre del año pasado en el Hipódromo de Palermo, cuando Airbag fue banda telonera de Muse. "Lo primero que vi fue su sonrisa. Conectamos. Con Guido tenemos una mirada similar y somos amantes de la verdad. Nos gusta reírnos juntos y disfrutar el momento", contó.

Además, reveló que ambos tienen muchas cosas en común, porque los dos trabajan y se volvieron conocidos de chicos. "Compartimos un código y un lenguaje que tiene que ver con nuestra trayectoria y carrera. Entendemos nuestras profesiones y estilos de vida. Quizás una persona que no es del medio no comprende una gira o no se banque que estés dos meses trabajando en Córdoba", aclaró, antes de agregar por último que tiene muchas ganas de volver a enamorarse.

Si bien la modelo ya había reconocido que entre ella y Sardelli había un vínculo estrecho, hasta ahora el músico nunca había hablado públicamente, aunque en las últimas horas lo hizo y confirmó la relación.

"A mí me resulta muy extraño que me pregunten esto, porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas", dijo durante una conferencia de prensa, cuando le consultaron por Prandi. "No sé, lo tomé como una decisión en privado, vamos a decir eso, porque si no tengo que dar explicaciones", agregó.

Además, dijo que están "bien", pero que muchos detalles más no puede dar. Para terminar de confirmar, cuando le consultaron si sale o no con la rubia, él seguro remató: "Sí, claro".