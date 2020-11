"Tenemos que llevarnos puestos a todos": la inesperada alianza entre Claudia, Oliva y las "nenas"

La preocupación por el estado de salud de Diego Maradona es cada vez más grande, sobre todo por su última y reciente internación en La Plata, y quien decidió hablar del tema públicamente fue la ex novia del "Diez", Rocío Oliva, para contar que mantuvo un llamado telefónico con Claudia Villafañe con el objetivo de formar una alianza para ayudar al ex futbolista.

Rocío Olvida manifestó que no ve bien de salud a Diego Maradona.

“Hoy a raíz de la internación de Diego hablamos con Claudia. Yo siempre tuve un buen diálogo con ella, la verdad que siempre hemos hablado bastante en lo que respecta a ya sea solucionar un problema o una discusión, todas las cosas que sucedían en el camino”, aseguró la rubia, y según su testimonio, tiene “línea directa" con la madre de Dalma y Gianinna y “están tomando cartas en el asunto juntas”.

Sentada en el mesa de Polémica en el Bar, Oliva reveló que este viernes, día en que Diego cumplió 60, Gianinna fue a visitarlo junto a su hijo Benjamín, y que aunque pudo entrar y charlar con su padre, todo se complicó cuando apareció Verónica Ojeda.

“Estaban lo más bien, pero viene Verónica y le dice: ‘Cambiate que tenés que ir a la cancha’ ", ante esa situación, Gianinna mostró su disconformidad respecto al acto que se hizo en la cancha de Gimnasia, ya que no veía bien a su padre, y dijo: “Yo no me voy a prestar a este circo, me voy a mi casa. No tiene que ir así mi papá, en estas condiciones”.

Sin embargo, según le contó Villafañe a Oliva, Ojeda insistió en que Maradona debía ir porque ya estaba todo armado, y en ese sentido, Oliva cuestionó duramente a la mamá de Dieguito Fernando.

“Es muy chiquito lo que busca ella al lado de algo tan grande. Me parece muy bajo. Una foto entrando a un estadio en el cumpleaños de Diego ella y el hijo, queda en un segundo plano cuando se trata de la salud en el medio. Me parece una locura”, aclaró la última ex pareja de Diego.

Sobre esto, Rocío le sugirió a Claudia que la única manera de solucionar las cosas es que Dalma y Gianinna vayan a ayudar a su padre. "Cuando Diego se recuperó de la droga, a Gianinna siempre le decía: ‘Yo me recuperé por vos’. En ese momento se enojó, pero el agradecimiento fue muy grande. Ahora puede volver a enojarse, pero el día de mañana el agradecimiento puede ser mucho más grande”, sumó.

Del mismo modo, Oliva también contó intimidades de su relación con Giannina, que aunque en el pasado tuvieron rispideces, en los malos momentos ambas tienen claro que deben unir fuerzas. Por eso, reveló que la hija del ex futbolista se enteró de su internación casi de casualidad, cuando llamó al psiquiatra que atiende a Diego y le pidió para hacer un Zoom con todos los hermanos.

Villafañe, sus hijas y Oliva intentarán formar una alianza para ayudar a Diego.

"Tu papá en este momento está internado", le contestó el médico, y a raíz de eso, Gianinna dijo que quería ir a verlo, pero que estaba segura de que no la iban a dejar pasar en el centro de salud porque Ojeda es quien "maneja la puerta".

"Gianinna quería ir a verlo ahora, pero Ojeda maneja la puerta. Yo le dije a Claudia que le hacía la segunda porque con Gianinna y Dalma me manejo como si tuvieran mi edad, soy más chica que ellas inclusive", explicó.

Hacia el final, consultada por la mesa del programa, Oliva admitió que esta no es la primera vez que mantiene una comunicación con Claudia, ya que según admitió, en varias oportunidades la ha llamado para contarle de sus discusiones con Maradona.

“Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”, cerró.