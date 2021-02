"Tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios”: siniestros audios que complican a Luque y a la psiquiatra

Pasaron dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona y continúa la investigación en torno a la misma. Uno de los grandes señalados es Leopoldo Luque, médico personal del Diez y posible responsable de un homicidio culposo, de acuerdo a la línea de investigación que sigue la fiscalía. El neurocirujano ha visto su figura aún más comprometida tras la filtración de unos audios con un presunto socio y Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona, también investigada por la muerte del astro argentino.

A medida que pasan las horas, se conocen más chats que permiten tener una mayor idea de lo que sucedía con los cuidados del astro y el pánico de la psiquiatra a ser investigada, luego de la muerte de Maradona. “Yo tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios”, le reconoció Cosachov a Luque poco menos de un día después de la muerte de Diego, de acuerdo al material al que tuvo acceso el portal Infobae.

Un día atrás, el mencionado medio había publicado algunos mensajes y audios que intercambiaron ambos cuando Luque estaba camino hacía el Country San Andrés, en donde falleció Diego.

En estos mensajes, el neurocirujano le preguntó a la psiquiatra por el estado de salud de Maradona, a la vez que le contaba a uno de sus socios lo que estaba pasando mientras que en la casa de Tigre intentaban reanimar ya sin éxito al ex futbolista. "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Llegaré... Parece que está muerto. Posta que está muerto", dice uno de los fríos mensajes de Luque. "Barrio San Andrés, tenés que pasar al que vamos siempre, Santa María de Tigre. Y tenés que seguir por esa, seguir por esa calle hasta encontrar la calle Italia. Está sobre Italia. Ahora yo después te paso la ubicación", continúa.

El mensaje más impactante de todos y que mayor falta de sentimientos destila es el siguiente: "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo".

En los audios intercambiados con Cosachov, la psiquiatra intentó contarle lo que estaba pasando en el Country San Andrés: "Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", relata.

"Entiendo, entiendo que esa es la reanimación. Pero a lo que voy es, ¿ahora lo están, lo siguen reanimando? ¿O ya lo están intubando, le ponen una vía? Digamos, ¿recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado. Digamos, si ya lleva media hora de RCP está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber", le responde Luque.

Cosachov contesta y dice lo siguiente: "No, entramos a la pieza y estaba frío. Frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron diez minutos. Que le hacíamos el RCP manual, digamos. Entre la enfermera, el Negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí. No me dicen nada".

Luque continuó preguntando: "Está bien, está bien. Bueno. Y lo último que te pregunto... Yo estoy en camino, estaré en cuarenta minutos. ¿El pulso se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero a si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no?". En este caso, Cosachov respondió por escrito que lo había palpado y "parecía muerto".

Después el neurocirujano intentó calmar a la psiquiatra y le indicó: "Imagino, tranqui. Tratá de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo, y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga". Y en otros audios, continuó: "No, sí. Ya está. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia, todos al tanto de todo, todos en comunicación. Esas cosas... Son pacientes así, muy difícil (Sic)".

"Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo, lógico, si sobrevive. Porque como está el panorama, está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado", concluyó Cosachov.